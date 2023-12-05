Под Новосибирском ветеринары помогли собаке, на которую напала лиса

В селе Новолуговое собака, на которую напала лиса, была вакцинирована от бешенства. Об этом в ответ на запрос НГС рассказали в управлении ветеринарии Новосибирской области.
На прошлой неделе хозяйка домашнего животного заявила, что лиса напала на него во дворе частного дома. По словам женщины, это случилось после того, как дикий зверь не смог попасть в сарай.
Как уточнили в управлении, всего в доме держат двух собак. После сообщения о нападении специалисты ветеринарной службы выехали на место и вакцинировали их обеих. На 10 дней они были отправлены на карантин. С людьми лиса не контактировала, сказано в ответе на запрос.
В управлении добавили, что для профилактики домашних животных следует ежегодно прививать от бешенства. В случаях, когда они контактировали с дикими зверями, нужно незамедлительно обращаться в ветслужбу.
Ранее в Новосибирске хозяйка алабая напала на прохожую после замечания о наморднике. НГС опубликовал видео.