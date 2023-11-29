«Всей семьей отбивали»: лиса атаковала собаку в Новолуговом — фото со следами дикого зверя

В селе Новолуговое Новосибирской области лиса напала на собаку. Об этом заявила местная жительница, хозяйка домашнего животного.



По словам женщины, в ночь на 28 ноября лиса пробралась во двор частного дома. Она атаковала собаку после того, как не смогла попасть в сарай.