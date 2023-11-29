«Всей семьей отбивали»: лиса атаковала собаку в Новолуговом — фото со следами дикого зверя

В селе Новолуговое Новосибирской области лиса напала на собаку. Об этом заявила местная жительница, хозяйка домашнего животного.
По словам женщины, в ночь на 28 ноября лиса пробралась во двор частного дома. Она атаковала собаку после того, как не смогла попасть в сарай.
— Мы всей семьей пытались отбить нашу собаку, на что лиса вообще никак не реагировала. Она нападала снова и снова, — передает слова сибирячки группа «АСТ-54» во «ВКонтакте». Женщина подытожила, что после случившегося лиса убежала вглубь деревни.
На момент подготовки публикации хозяйка собаки не ответила на сообщение корреспондента НГС.
В администрации Новолуговского сельсовета сообщили следующее:
— У нас есть обращения граждан по этому вопросу, и в пабликах. Но пока мы не можем дать конкретных комментариев этой ситуации, потому что еще не получен ответ от ответственных. Нужно ждать ответа.
НГС отправил запрос в управление ветеринарии и Минприроды Новосибирской области.
Ранее в Новосибирске хозяйка алабая напала на прохожую после замечания о наморднике. НГС опубликовал видео.