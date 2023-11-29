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«Всей семьей отбивали»: лиса атаковала собаку в Новолуговом — фото со следами дикого зверя

После инцидента лиса убежала

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Жительница новосибирского села заявила, что на ее собаку напала лиса

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В селе Новолуговое Новосибирской области лиса напала на собаку. Об этом заявила местная жительница, хозяйка домашнего животного.

По словам женщины, в ночь на 28 ноября лиса пробралась во двор частного дома. Она атаковала собаку после того, как не смогла попасть в сарай.

— Мы всей семьей пытались отбить нашу собаку, на что лиса вообще никак не реагировала. Она нападала снова и снова, — передает слова сибирячки группа «АСТ-54» во «ВКонтакте». Женщина подытожила, что после случившегося лиса убежала вглубь деревни.

На момент подготовки публикации хозяйка собаки не ответила на сообщение корреспондента НГС.

В администрации Новолуговского сельсовета сообщили следующее:

— У нас есть обращения граждан по этому вопросу, и в пабликах. Но пока мы не можем дать конкретных комментариев этой ситуации, потому что еще не получен ответ от ответственных. Нужно ждать ответа.

НГС отправил запрос в управление ветеринарии и Минприроды Новосибирской области.

Ранее в Новосибирске хозяйка алабая напала на прохожую после замечания о наморднике. НГС опубликовал видео.

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