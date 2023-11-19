«Внесла коррективы теплая осень»: новосибирцы заметили в городе редкую птицу — она похожа на гигантского воробья

— Трудно по фото, сделанном в пасмурный день, разглядеть, что за пташка. Судя по хвостику слегка вилочкой, короткому толстому клюву и рисунку на крыльях это — коноплянка. Весной самцы с розоватым налетом на грудке. А осенью коноплянки с тусклым оперением. Коноплянки довольно часто встречаются на дачах у Академгородка, например, но только весной в апреле-мае во время пролета на север. О встрече коноплянки в Новосибирске в ноябре узнаю впервые. Теплая затяжная осень без снега внесла коррективы, пожалуй, и в этом, — отметил эксперт.

