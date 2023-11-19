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«Внесла коррективы теплая осень»: новосибирцы заметили в городе редкую птицу — она похожа на гигантского воробья

Орнитолог Алексей Яновский предполагает, что это может быть коноплянка

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Птица долго сидела на ветке дерева

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Жители Новосибирска в одном из дворов на левом берегу города заметили необычную птицу. По их описанию, птица сидела на ветке кустарника и напоминала внешним видом воробья, но очень крупного.

— На Сибиряков-Гвардейцев во дворе дома долго сидела на дереве. Мы в окно увидели ее. Похожа на воробья, но намного крупнее, раза в 2, наверное, — рассказал читатель НГС Вячеслав.

Орнитолог Алексей Яновский прокомментировал НГС, что это за птица. Он предполагает, что это может быть коноплянка.

Обычно в это время года коноплянок в Новосибирске не встретить

Обычно в это время года коноплянок в Новосибирске не встретить

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— Трудно по фото, сделанном в пасмурный день, разглядеть, что за пташка. Судя по хвостику слегка вилочкой, короткому толстому клюву и рисунку на крыльях это — коноплянка. Весной самцы с розоватым налетом на грудке. А осенью коноплянки с тусклым оперением. Коноплянки довольно часто встречаются на дачах у Академгородка, например, но только весной в апреле-мае во время пролета на север. О встрече коноплянки в Новосибирске в ноябре узнаю впервые. Теплая затяжная осень без снега внесла коррективы, пожалуй, и в этом, — отметил эксперт.

Алексей Яновский также добавил, что коноплянки чуть крупнее домового воробья и заметно крупнее полевого воробья. Эти птицы могут зимовать парой сотен километров южнее и юго-западнее Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы заметили необычную черно-розовую птицу в Академгородке, которая стала такой якобы из-за сока ягод.

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ПтицаКоноплянкаВоробейНовосибирскОрнитологОсень
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