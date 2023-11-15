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Любвеобильные рыси: милое видео с нежными хищниками сняли в Новосибирском зоопарке

Лекс и Бусинка на протяжении нескольких минут вылизывали друг друга

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Большие кошки забрались в переход между вольерами

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Сибирские рыси Лекс и Бусинка из Новосибирского зоопарка показали с какой любовью относятся друг к другу. Диких кошек сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах видно, как рыси взобрались в переход между вольерами и с нежностью ухаживают за своим партнером, вылизывая друг другу шерсть. Как говорится в описании к видео, рыси — образцовые родители. Во второй раз Бусинка стала мамой в 2017 году.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова/youtube.com

Недавно в зоопарке прошли показательные кормления манулов, дикий кот убедился, что опасности нет, схватил угощение и убежал к себе. Рысей также кормили при всех, они по-разному отреагировали на предложенное угощение, но было любопытно что же внутри.

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