Любвеобильные рыси: милое видео с нежными хищниками сняли в Новосибирском зоопарке

Сибирские рыси Лекс и Бусинка из Новосибирского зоопарка показали с какой любовью относятся друг к другу. Диких кошек сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На кадрах видно, как рыси взобрались в переход между вольерами и с нежностью ухаживают за своим партнером, вылизывая друг другу шерсть. Как говорится в описании к видео, рыси — образцовые родители. Во второй раз Бусинка стала мамой в 2017 году.
Недавно в зоопарке прошли показательные кормления манулов, дикий кот убедился, что опасности нет, схватил угощение и убежал к себе. Рысей также кормили при всех, они по-разному отреагировали на предложенное угощение, но было любопытно что же внутри.