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Не смогли устоять перед любопытством: в Новосибирском зоопарке устроили показательное кормление рысей — смотрим видео

Животные вели себя аккуратно и не сразу бросились к угощению

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Есть мясо кошки предпочли на расстоянии от коробки

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В Новосибирском зоопарке устроили показательное кормление рысей в воскресенье, 12 ноября. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка.

Дикие хищники по-разному отреагировали на предложенное угощение, но любопытство сдержать не смогли. Животным поставили коробку с мясом. На видео одна рысь быстро и легко обнаружила еду, проникнув в коробку лапками. Вторая рысь пришла за угощением после небольшой паузы. Хищник забрался внутрь коробочки с головой.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Хищники не смогли отказаться от свежего мяса

Видео: Новосибирский зоопарк / Telegram

— Буся быстро справилась с поиском угощения, а Лекс — после небольшой паузы, — прокомментировали в новосибирском зоопарке.

Ранее НГС писал о том, как в Новосибирском зоопарке прошло показательное кормление манула. Кошка с подозрением отнеслась к предложенному лакомству и лишь после небольшой паузы принялась есть.

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РысьНовосибирский зоопаркЖивотныеМясоКормление
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