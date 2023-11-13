Не смогли устоять перед любопытством: в Новосибирском зоопарке устроили показательное кормление рысей — смотрим видео

В Новосибирском зоопарке устроили показательное кормление рысей в воскресенье, 12 ноября. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка.
Дикие хищники по-разному отреагировали на предложенное угощение, но любопытство сдержать не смогли. Животным поставили коробку с мясом. На видео одна рысь быстро и легко обнаружила еду, проникнув в коробку лапками. Вторая рысь пришла за угощением после небольшой паузы. Хищник забрался внутрь коробочки с головой.
— Буся быстро справилась с поиском угощения, а Лекс — после небольшой паузы, — прокомментировали в новосибирском зоопарке.
Ранее НГС писал о том, как в Новосибирском зоопарке прошло показательное кормление манула. Кошка с подозрением отнеслась к предложенному лакомству и лишь после небольшой паузы принялась есть.