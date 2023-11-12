Роспотребнадзор назвал фейком снимок пса, справляющего нужду в магазине Новосибирска

12 ноября в новосибирских соцсетях опубликовали фотографию собаки в продуктовом магазине. На снимке видно, как животное справляет нужду вблизи полки, на которой находятся товары.
Фотография животного появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Роспотребнадзор назвал информацию фейком.
— Сегодня на просторах интернета появилась фотография с псом, который справляет нужду якобы в одном из магазинов Новосибирска. Сообщаем вам, что данная информация является фейком! — сообщили в ведомстве.
В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что впервые снимок животного появился в начале августа в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Речь идет о паблике из Челябинской области.
В середине октября в соцсетях Новосибирска опубликовали видео с крысами, которые бегали в продуктовом магазине. Грызуны якобы находились в помещении известной сети магазинов на Красном проспекте.