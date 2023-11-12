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Роспотребнадзор назвал фейком снимок пса, справляющего нужду в магазине Новосибирска

Снимок собаки опубликовали в соцсетях

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В соцсетях не уточнили, в каком магазине заметили инцидент

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12 ноября в новосибирских соцсетях опубликовали фотографию собаки в продуктовом магазине. На снимке видно, как животное справляет нужду вблизи полки, на которой находятся товары.

Фотография животного появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Роспотребнадзор назвал информацию фейком.

— Сегодня на просторах интернета появилась фотография с псом, который справляет нужду якобы в одном из магазинов Новосибирска. Сообщаем вам, что данная информация является фейком! — сообщили в ведомстве.

В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что впервые снимок животного появился в начале августа в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Речь идет о паблике из Челябинской области.

В середине октября в соцсетях Новосибирска опубликовали видео с крысами, которые бегали в продуктовом магазине. Грызуны якобы находились в помещении известной сети магазинов на Красном проспекте.

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