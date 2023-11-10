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Встают лапами и давят: белые медвежата ломают лед в бассейне Новосибирского зоопарка — забавное видео

Толстая корка на воде их не устраивает

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Сломать большую льдину им удалось

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В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка недовольны тем, что бассейн замерз. Они по очереди ломают лед.

Забавное видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. На нем сначала один медвежонок раскачивает лед, а затем второй. В итоге внушительный кусок отломался.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

В Новосибирске сохраняется теплая погода, поэтому лед еще не устойчив.

Накануне в Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск показал, как он заботится о себе — греет лапки на хвостике и тщательно умывается.

Зеленогорск очень общительный манул и не пугается посетителей. Он показал себя во всей красе и гостям из Москвы.

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