Встают лапами и давят: белые медвежата ломают лед в бассейне Новосибирского зоопарка — забавное видео

В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка недовольны тем, что бассейн замерз. Они по очереди ломают лед.
Забавное видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. На нем сначала один медвежонок раскачивает лед, а затем второй. В итоге внушительный кусок отломался.
В Новосибирске сохраняется теплая погода, поэтому лед еще не устойчив.
Накануне в Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск показал, как он заботится о себе — греет лапки на хвостике и тщательно умывается.
Зеленогорск очень общительный манул и не пугается посетителей. Он показал себя во всей красе и гостям из Москвы.