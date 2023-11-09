В Минприроды раскрыли судьбу опасных бобров под Искитимом — грызуны изменили течение реки

— Вероятность того, что семейство бобров из Искитимского района вывезут техникой, закупленной для обеспечения деятельности охотоведов минприроды региона, также отсутствует, — сообщили в министерстве.



В сентябре в Новосибирской области жители деревень обратились за помощью к властям из-за того, что их несколько лет терроризируют енотовидные собаки. Животные попали на видео.

