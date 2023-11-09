В Минприроды раскрыли судьбу опасных бобров под Искитимом — грызуны изменили течение реки

В Министерстве природы Новосибирской области проанализировали ситуацию с бобрами, которые изменили направление реки Грязнушки в Искитимском районе. Специалисты пришли к выводу, что основания для «принятия дополнительных мер» по регулированию численности зверей отсутствуют. Об этом заявили в телеграм-канале министерства.
— Не стоит забывать и о том, что изначально именно человек вмешивается в флору и фауну различными процессами, в том числе и техногенными. Полагаем, логичным решением проблемы, возникшей в Искитимском районе, было бы формирование фактора беспокойства — разрушение ранее построенных плотин и создание условий, не позволяющих грызунам строить новые, — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина. — Мы видим в этом задачу обслуживающих организаций и считаем, что необходимые для этого ресурсы имеются.
По информации министерства, в 2023 году в регионе находятся более 20 тысяч бобров, из них свыше 2 тысяч обитают в Искитимском районе. В 2022 году в Новосибирской области насчитывалось более 16 тысяч особей, в 2021 году — 13,8 тысячи. Одной из причин увеличения численности зверей стала невысокая популярность вида среди охотников.
— Норматив допустимого изъятия бобра составляет до 50 % от численности, в этом году было выдано 391 разрешение на добычу бобра — около 10 % от максимально возможного. — заявили в министерстве. — При этом увеличение численности наблюдается и среди других диких животных, что, в первую очередь, говорит о благоприятных условиях для развития фауны в Новосибирской области.
Министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин поручил проинформировать глав муниципальных районов региона о численности зверей для принятия предупреждающих, превентивных мер. Между тем специалисты отметили, что вывозить семейство бобров из Искитимского района не планируется.
— Вероятность того, что семейство бобров из Искитимского района вывезут техникой, закупленной для обеспечения деятельности охотоведов минприроды региона, также отсутствует, — сообщили в министерстве.
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