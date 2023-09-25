Енотовидные собаки терроризируют новосибирское село — видео, на котором хозяйка двора пугает пса лопатой

— К кому ей проще зайти, к тому заходит. На птицу домашнюю охотится, под любую клетку, сарай подрывает под стену и залазит. Много людей пострадали. В марте заскочила во двор к одной женщине, укусила ее. Потом к соседке заскочила, она на видео сняла. Стрелять их нельзя. На это нужна лицензия, а она стоит денег. В деревне стрелять нельзя. Написали депутату, подписи собирали по деревне. Пока не ответили, но думаю, еще времени мало прошло, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Петр.