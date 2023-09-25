Енотовидные собаки терроризируют новосибирское село — видео, на котором хозяйка двора пугает пса лопатой

В Доволенском районе Новосибирской области жители деревень обратились за помощью к местным властям из-за того, что их несколько лет терроризируют енотовидные собаки.
— К кому ей проще зайти, к тому заходит. На птицу домашнюю охотится, под любую клетку, сарай подрывает под стену и залазит. Много людей пострадали. В марте заскочила во двор к одной женщине, укусила ее. Потом к соседке заскочила, она на видео сняла. Стрелять их нельзя. На это нужна лицензия, а она стоит денег. В деревне стрелять нельзя. Написали депутату, подписи собирали по деревне. Пока не ответили, но думаю, еще времени мало прошло, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Петр.
Мужчина отметил, что животные терроризируют жителей деревни Суздалка, а также окрестные села. Продолжается это, по словам местного жителя, несколько лет. При этом сельчане отмечают: раньше таких собак в районе не было.
— Животный мир, видимо, меняется. Наверное, климат меняется. Появляются птицы, которых раньше не было, животные, которых тут отродясь не бывало, в том числе и вот эта собака пришла, — пояснил мужчина.
На видеозаписи, предоставленной местным жителем, енотовидная собака кидается на женщину и кусает лопату, которой та пытается прогнать животное. В администрации Суздальского сельсовета подтвердили, что в районе много енотовидных собак. Также там отметили, что собаки серо-голубого цвета. При этом, они ходят стаями.
— 6 собак этих видели. Целой стаей ходят серо-голубого цвета. Дикие. Выходят ночью и пошли к кому-то в сарай птицу вырезать, — заключили в сельсовете.
Ранее НГС писал о том, что весной в селе Суздалка Доволенского района Новосибирской области обнаружили очаг бешенства. Местные жители говорят о том, что это произошло из-за все тех же енотовидных собак. Там действовал карантин до начала мая.