В Новосибирской области обнаружили очаг бешенства — там установили карантин

В селе Суздалка Доволенского района Новосибирской области обнаружили очаг бешенства. В населенном пункте установили карантин до начала мая.
Соответствующее распоряжение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова опубликовано региональным правительством 2 марта. Ограничение продлится с 3 марта по 1 мая.
— Установить с 03.03.2023 по 01.05.2023 на территории села Суздалка Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, — указано в документе.
Согласно распоряжению, эпизоотический очаг обнаружили в селе в личном подсобном хозяйстве. Во время карантина на территории хозяйства нельзя, в частности, лечить больных восприимчивых животных, посещать место посторонним, а также вывозить и ввозить животных, которые не были вакцинированы против бешенства в течение 179 дней.
На территории села в период карантина запретят проводить ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз (кроме вакцинированных), а также отлов диких восприимчивых животных для зоопарков.
В конце февраля из-за коронавируса в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности. Он действует до до 30 апреля.