В Новосибирске продают злую щитоспинку — продавец просит за земноводное 10 тысяч рублей

Житель Новосибирска Дмитрий продает на сайте по размещению объявлений «Avito» злую щитоспинку. За одну особь лягушки Баджита новосибирец просит 10 тысяч рублей. В объявлении указано, что земноводные, выставленные на продажу, еще подростки.
— В продаже крупные подростки баджитов. Живут полностью в воде. Питаются амфибиями, рыбой, моллюсками, сверчками. В продаже предположительно пара лягушек. 1штука -10 тысяч рублей. Торга и обмена нет, — указал в объявлении продавец по имени Дмитрий.
Мужчина также добавил, что для содержания такой лягушки понадобятся емкость с крышкой не менее 30 литров и температура воды 28–30 С.
Узнать подробности о необычных земноводных у продавца не удалось — на момент публикации он не ответил на вопросы корреспондента НГС.
Лягушка Баджита или злая щитоспанка — вид бесхвостых земноводных из семейства Ceratophryidae. Как указано на сайте zoogalaktika.ru, лягушка Баджита — одна из самых необычных лягушек, и пока еще довольно редкая в России. Обитает в саваннах Парагвая и Аргентины. Свое название получила в честь английского зоолога Джона С. Баджита, который описал этот вид в 1899 году.
В сезон дождей лягушки Баджита живет в саваннах, сухих кустарниках, на лугах и в пресноводных болотах. Ведет полуводный образ жизни в неглубоких водоемах. Питается мелкими грызунами, ракообразными, другими лягушками и рыбой. При случае поедают особей своего вида. Живут 5–10 лет. В случае опасности лягушка Баджита раздувается, становится на лапы и широко раскрывает огромную пасть, демонстрируя противнику два острых нароста на нижней челюсти.
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