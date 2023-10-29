Тигров и обезьян угостили тыквами в преддверии Хеллоуина — милые фото из Новосибирского зоопарка

Показательные кормления провели в зоопарке 29 октября в рамках события, посвященного «тем, кого не любят».

— Это идея Новосибирского зоопарка. В конце каждого сезона проводить мероприятие, посвященное «тем, кого не любят». Это пауки, различные ящерицы, змеи, червяки, тараканы, — сказал специалист по связям с общественностью зоопарка Павел Горбенко. — Как мы видим, гостям это очень нравится, они охотно берут на руки тех, кого, казалось бы, не любят, но играют с ними и общаются.