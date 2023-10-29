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Тигров и обезьян угостили тыквами в преддверии Хеллоуина — милые фото из Новосибирского зоопарка

Угощение предлагали хищникам и тропическим животным

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Резные тыквы скормили амурским тиграм и тропическим животным.

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В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило подготовили тематическое угощение для животных в преддверии Хеллоуина. Резные тыквы скормили амурским тиграм и тропическим животным.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с посетителями зоопарка посмотрел на кормление животных. Публикуем 13 ярких фотографий.

Показательные кормления провели в зоопарке 29 октября в рамках события, посвященного «тем, кого не любят»

Показательные кормления провели в зоопарке 29 октября в рамках события, посвященного «тем, кого не любят»

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Речь идет о насекомых, змеях и ящерицах, которые также содержатся в зоопарке, сообщил специалист по связям с общественностью учреждения Павел Горбенко

Речь идет о насекомых, змеях и ящерицах, которые также содержатся в зоопарке, сообщил специалист по связям с общественностью учреждения Павел Горбенко

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Показательные кормления провели в зоопарке 29 октября в рамках события, посвященного «тем, кого не любят».

— Это идея Новосибирского зоопарка. В конце каждого сезона проводить мероприятие, посвященное «тем, кого не любят». Это пауки, различные ящерицы, змеи, червяки, тараканы, — сказал специалист по связям с общественностью зоопарка Павел Горбенко. — Как мы видим, гостям это очень нравится, они охотно берут на руки тех, кого, казалось бы, не любят, но играют с ними и общаются.

Акция прошла 29 октября

Акция прошла 29 октября

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В учреждении провели различные мастер-классы и другие активности для гостей. Там также прошел мастер-класс по резке тыквы

В учреждении провели различные мастер-классы и другие активности для гостей. Там также прошел мастер-класс по резке тыквы

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По словам Павла Горбенко, в этот день клуб юного биолога Новосибирского зоопарка вместе с сотрудниками зоопарка проводит «высадку» этих животных. В учреждении проводят различные мастер-классы и другие активности для гостей. Там также прошел мастер-класс по резке тыквы.

Угощение доставили в вольеры животных

Угощение доставили в вольеры животных

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— Вместе с гостями и волонтерами мы готовим угощение для животных из этих тыкв, которые после окончания мероприятия будут доставлены в вольеры животных, — сказал Павел Горбенко.

Угощение также получили орангутаны. На одной из тыкв вырезали имя орангутана Бату. В прошлом году он стал участником <a href="https://ngs.ru/text/animals/2022/02/07/70427315/" class="_" target="_blank">конкурса</a>, на котором выбирали талисман новогодней столицы России

Угощение также получили орангутаны. На одной из тыкв вырезали имя орангутана Бату. В прошлом году он стал участником конкурса, на котором выбирали талисман новогодней столицы России

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В этом году в зоопарке прошли показательные кормления животных, которые содержатся в павильоне «Тропический мир»

В этом году в зоопарке прошли показательные кормления животных, которые содержатся в павильоне «Тропический мир»

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Угощение в виде резных тыкв передали лемурам

Угощение в виде резных тыкв передали лемурам

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Тыквы также оказались в вольере амурских тигров

Тыквы также оказались в вольере амурских тигров

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Животные приняли угощение

Животные приняли угощение

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Внутри тыквы оказался кусок мяса

Внутри тыквы оказался кусок мяса

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В телеграм-канале Новосибирского зоопарка уточнили, что в учреждении прошло показательное кормление тигров Максимуса и Лапы

В телеграм-канале Новосибирского зоопарка уточнили, что в учреждении прошло показательное кормление тигров Максимуса и Лапы

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Несколько дней назад мы рассказывали, что посетительница Новосибирского зоопарка чуть не лишилась телефона, когда слишком близко поднесла его к клетке с манулами. О происшествии она рассказала постоянной гостье зоопарка, диалог можно услышать на видео.

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