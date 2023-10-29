Тигров и обезьян угостили тыквами в преддверии Хеллоуина — милые фото из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке имени
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с посетителями зоопарка посмотрел на кормление животных. Публикуем 13 ярких фотографий.
Показательные кормления провели в зоопарке 29 октября в рамках события, посвященного «тем, кого не любят».
— Это идея Новосибирского зоопарка. В конце каждого сезона проводить мероприятие, посвященное «тем, кого не любят». Это пауки, различные ящерицы, змеи, червяки, тараканы, — сказал специалист по связям с общественностью зоопарка Павел Горбенко. — Как мы видим, гостям это очень нравится, они охотно берут на руки тех, кого, казалось бы, не любят, но играют с ними и общаются.
По словам Павла Горбенко, в этот день клуб юного биолога Новосибирского зоопарка вместе с сотрудниками зоопарка проводит «высадку» этих животных. В учреждении проводят различные мастер-классы и другие активности для гостей. Там также прошел мастер-класс по резке тыквы.
— Вместе с гостями и волонтерами мы готовим угощение для животных из этих тыкв, которые после окончания мероприятия будут доставлены в вольеры животных, — сказал Павел Горбенко.
Несколько дней назад мы рассказывали, что посетительница Новосибирского зоопарка чуть не лишилась телефона, когда слишком близко поднесла его к клетке с манулами. О происшествии она рассказала постоянной гостье зоопарка, диалог можно услышать на видео.