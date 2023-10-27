«Телефон поднесла, а он лапой раз»: манул чуть не выхватил смартфон из рук посетительницы Новосибирского зоопарка

Посетительница Новосибирского зоопарка чуть не лишилась телефона, когда слишком близко поднесла его к клетке с манулами. О происшествии женщина рассказала постоянной гостье учреждения Анне Новиковой. Диалог можно услышать на видео.
В это время Анна снимала манула Зеленогорска.
— Я один раз его хотела сфотографировать, телефон поднесла, а он лапой раз вот так, — пожаловалась женщина.
— Так нельзя. Они неожиданно хватают, — ругает посетительницу Анна Новикова
— Так вот, — вздыхает женщина.
Посетительница нарушила правила зоопарка и слишком близко подошла к клетке, за что чуть не поплатилась.
В середине октября главный редактор НГС Марина Малкова провела профилактическую беседу с журналисткой издания Анастасией Медведевой, которая недавно призналась в том, что в 2019 году гладила манула в зоопарке. В скандальной публикации Анастасия описывала свои впечатления от несанкционированного общения со звездным зверем и показывала рану, которую он ей нанес.