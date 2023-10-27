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«Телефон поднесла, а он лапой раз»: манул чуть не выхватил смартфон из рук посетительницы Новосибирского зоопарка

Дикий кот отреагировал молниеносно

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Манулы очень шустрые животные. С ними нужно быть аккуратными

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Посетительница Новосибирского зоопарка чуть не лишилась телефона, когда слишком близко поднесла его к клетке с манулами. О происшествии женщина рассказала постоянной гостье учреждения Анне Новиковой. Диалог можно услышать на видео.

В это время Анна снимала манула Зеленогорска.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

— Я один раз его хотела сфотографировать, телефон поднесла, а он лапой раз вот так, — пожаловалась женщина.

— Так нельзя. Они неожиданно хватают, — ругает посетительницу Анна Новикова

— Так вот, — вздыхает женщина.

Посетительница нарушила правила зоопарка и слишком близко подошла к клетке, за что чуть не поплатилась.

В середине октября главный редактор НГС Марина Малкова провела профилактическую беседу с журналисткой издания Анастасией Медведевой, которая недавно призналась в том, что в 2019 году гладила манула в зоопарке. В скандальной публикации Анастасия описывала свои впечатления от несанкционированного общения со звездным зверем и показывала рану, которую он ей нанес.

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