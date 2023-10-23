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«Хозяева развелись и решили его усыпить»: породистого мейн-куна спасли волонтеры — но у него могут отказать лапы

Сейчас Дариус находится на передержке

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У кота заболевание позвоночника

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В Новосибирске породистого мейн-куна чуть не усыпили из-за развода хозяев. Сейчас 8-летнему Дариусу с проблемами со здоровьем ищут новую семью.

— Дариус прожил в семье восемь лет. Хозяева развелись. Женщина улетела в Москву, а мужчина решил его усыпить. Мы забрали кота, — объяснила корреспонеднту НГС волонтер Анна. — У Дариуса есть метрика, он породистый, но со здоровьем проблемы.

У кота заболевание позвоночника. Он не может запрыгивать на высоту и его заносит при ходьбе.

— Врачи сказали, что задние лапы в итоге откажут. Когда — непонятно. Но операция тут не поможет, слишком высокие риски. Мы сделали полное обследование, — подчеркнула волонтер.

Котика отдадут только по договору. Он кастрирован и привит.

Ранее НГС рассказывал, как мейн-кун почти месяц скитался на улице после того, как его выкинули хозяева. За это время он получил травмы.

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