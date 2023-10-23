«Хозяева развелись и решили его усыпить»: породистого мейн-куна спасли волонтеры — но у него могут отказать лапы

В Новосибирске породистого мейн-куна чуть не усыпили из-за развода хозяев. Сейчас 8-летнему Дариусу с проблемами со здоровьем ищут новую семью.

— Дариус прожил в семье восемь лет. Хозяева развелись. Женщина улетела в Москву, а мужчина решил его усыпить. Мы забрали кота, — объяснила корреспонеднту НГС волонтер Анна. — У Дариуса есть метрика, он породистый, но со здоровьем проблемы.