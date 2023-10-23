«Хозяева развелись и решили его усыпить»: породистого мейн-куна спасли волонтеры — но у него могут отказать лапы

В Новосибирске породистого мейн-куна чуть не усыпили из-за развода хозяев. Сейчас 8-летнему Дариусу с проблемами со здоровьем ищут новую семью.
— Дариус прожил в семье восемь лет. Хозяева развелись. Женщина улетела в Москву, а мужчина решил его усыпить. Мы забрали кота, — объяснила корреспонеднту НГС волонтер Анна. — У Дариуса есть метрика, он породистый, но со здоровьем проблемы.
У кота заболевание позвоночника. Он не может запрыгивать на высоту и его заносит при ходьбе.
— Врачи сказали, что задние лапы в итоге откажут. Когда — непонятно. Но операция тут не поможет, слишком высокие риски. Мы сделали полное обследование, — подчеркнула волонтер.
Котика отдадут только по договору. Он кастрирован и привит.
Ранее НГС рассказывал, как мейн-кун почти месяц скитался на улице после того, как его выкинули хозяева. За это время он получил травмы.