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Манулы устроили охоту на птиц в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Дикие коты показали, как преследуют добычу

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Манулы — очень аккуратные хищники

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В Новосибирском зоопарке котята манула Евы стали совсем большие — они решили поохотиться на птичек. Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.

Сначала один манул обратил внимание на птиц, которые летали возле клетки. Затем к охоте подключился второй дикий кот. Но они оба не преуспели.

Птицы были слишком далеко и легко улетели от хищников.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке манулы наслаждались последними теплыми осенними денечками — Зеленогорск показал гостям, как он умывается и сладко потягивается.

Ранее манул Адель в Новосибирском зоопарке показала чудеса акробатики, когда увидела кипера — сотрудника, ухаживающего и кормящего диких котов.

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