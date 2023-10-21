Манулы устроили охоту на птиц в Новосибирском зоопарке — забавное видео

В Новосибирском зоопарке котята манула Евы стали совсем большие — они решили поохотиться на птичек. Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.
Сначала один манул обратил внимание на птиц, которые летали возле клетки. Затем к охоте подключился второй дикий кот. Но они оба не преуспели.
Птицы были слишком далеко и легко улетели от хищников.
В Новосибирском зоопарке манулы наслаждались последними теплыми осенними денечками — Зеленогорск показал гостям, как он умывается и сладко потягивается.
Ранее манул Адель в Новосибирском зоопарке показала чудеса акробатики, когда увидела кипера — сотрудника, ухаживающего и кормящего диких котов.