Умывается и сладко потягивается: манул Зеленогорск показал, как проводит осенние денечки — он все делает не спеша

В Новосибирском зоопарке манулы наслаждаются теплыми осенними денечками — Зеленогорск показал гостям, как он умывается и сладко потягивается.

Сейчас у животных идет подготовка к зиме — зажировка. Они много едят и отращивают еще более густой мех. При этом дел у диких котов осталось не так много.