Умывается и сладко потягивается: манул Зеленогорск показал, как проводит осенние денечки — он все делает не спеша

В Новосибирском зоопарке манулы наслаждаются теплыми осенними денечками — Зеленогорск показал гостям, как он умывается и сладко потягивается.
Сейчас у животных идет подготовка к зиме — зажировка. Они много едят и отращивают еще более густой мех. При этом дел у диких котов осталось не так много.
Зеленогорска на видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Манул все делал очень степенно. Сначала немного пошипел, потом тщательно умылся и решил размять затекшие лапки
Ранее манул Адель в Новосибирском зоопарке показала чудеса акробатики, когда увидела кипера — сотрудника, ухаживающего и кормящего диких котов.