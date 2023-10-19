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Умывается и сладко потягивается: манул Зеленогорск показал, как проводит осенние денечки — он все делает не спеша

Милое видео из Новосибирского зоопарка

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Осенью Зеленогорск никуда не торопится

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В Новосибирском зоопарке манулы наслаждаются теплыми осенними денечками — Зеленогорск показал гостям, как он умывается и сладко потягивается.

Сейчас у животных идет подготовка к зиме — зажировка. Они много едят и отращивают еще более густой мех. При этом дел у диких котов осталось не так много.

Зеленогорска на видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Манул все делал очень степенно. Сначала немного пошипел, потом тщательно умылся и решил размять затекшие лапки

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Ранее манул Адель в Новосибирском зоопарке показала чудеса акробатики, когда увидела кипера — сотрудника, ухаживающего и кормящего диких котов.

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