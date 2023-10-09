Выдры охотились на воробьев, но, увидев гостей, схватили камушки — забавное видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке выдры оставили охоту, чтобы пообщаться с гостями. Забавное видео сняла постоянная посетительница Анна Новикова.
— Азиатские бескоготные выдры ловили воробьёв, но пришли посетители и они подбежали к ним, — объяснила Анна Новикова.
Причем подбежали не с пустыми лапками, а с камушками. Выдры очень любят играть с ними.
На выходных белые медвежата Белка и Стрелка вступили в конфликт в Новосибирском зоопарке. Они начали друг на друга рычать после того, как им бросили яблоки. Их потасовку сняли на видео.
На прошлой неделе барханный кот устроил день чистоты в Новосибирском зоопарке. А вот нильский крокодил принял очень забавную позу. Посетители предположили, что у него или осенняя депрессия, или появилось желание съесть камень.