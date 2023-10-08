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Белые медвежата зарычали друг на друга в зоопарке после того, как им бросили яблоки. Видео

Правила зоопарка запрещают посетителям кормить животных

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Посетительница зоопарка сняла потасовку животных на видео

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Белые медвежата Белка и Стрелка вступили в конфликт в Новосибирском зоопарке. Как сообщила НГС сибирячка Анна Новикова, они начали друг на друга рычать после того, как им бросили яблоки. Женщина сняла потасовку животных на видео.

На кадрах можно увидеть, как медвежата играют в вольере на айсберге и ныряют в воду. Позже одна из посетительниц зоопарка бросила животным неизвестный предмет, по словам автора, в вольер попало яблоко. В результате медвежата начали рычать друг на друга.

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Посетителям зоопарка нельзя бросать в вольеры посторонние предметы

Видео: Анна Новикова/youtube.com

— Зачем дразнить так животных? — спрашивает автор видео.

В разговоре с НГС Анна Новикова сообщила, что еду в вольер бросали несколько посетительниц. По ее словам, сибирячкам сделали замечания.

— Две посетительницы бросали яблоки медвежатам. Сначала всё было спокойно, а позже, когда было одно яблоко, они переругались, — сказала Анна Новикова. — Я позвала охранника, и он сделал женщинам замечания.

На сайте Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило указаны правила поведения для посетителей. Им нельзя заходить за барьеры, прислоняться к сеткам и решеткам помещений с животными, бросать в вольеры посторонние предметы. Кроме того, посетителям нельзя трогать животных — это может повлечь за собой несчастные случаи, сообщили в зоопарке.

— Не кормите, не дразните и не пугайте животных, они нуждаются в спокойствии и отдыхе, — уточнили на сайте зоопарка.

В начале октября в мэрии Новосибирска возмутились поступком корреспондента НГС, которая погладила лапку манула в зоопарке. В городской администрации попросили провести разъяснительную работу с журналистом.

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ЗоопаркБелые медведиЖивотныеНовосибирский зоопарк имени Р. А. Шило
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