Ленивцу Эмилю исполнился год — Новосибирский зоопарк показал фото медлительного и милого зверька

— Ленивцы содержатся в одном вольере с золотистыми львиными тамаринами. У представителей этих видов разный темп и образ жизни, и они, даже живя в одном доме, могут не контактировать друг с другом. Но Эмиль подружился с маленькими юркими обезьянами. Тамарины часто устраиваются рядом со своим медлительным приятелем, перебирают его шерсть или просто сидят, прислонившись к нему. Ленивец Эмиль благосклонно к этому относится, — рассказали в зоопарке.

