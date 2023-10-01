Ленивцу Эмилю исполнился год — Новосибирский зоопарк показал фото медлительного и милого зверька

Двупалому ленивцу из Новосибирского зоопарка имени Шило 1 октября исполнился год, в честь дня рождения его накормили любимыми грушами, вареным картофелем. Несмотря на столь юный возраст, Эмиль демонстрирует самостоятельность: в последние полгода спит отдельно от матери, ест взрослые корма, сам определяет свой неспешный моцион и выстраивает отношения с соседями.
— Ленивцы содержатся в одном вольере с золотистыми львиными тамаринами. У представителей этих видов разный темп и образ жизни, и они, даже живя в одном доме, могут не контактировать друг с другом. Но Эмиль подружился с маленькими юркими обезьянами. Тамарины часто устраиваются рядом со своим медлительным приятелем, перебирают его шерсть или просто сидят, прислонившись к нему. Ленивец Эмиль благосклонно к этому относится, — рассказали в зоопарке.
Сейчас Эмиль весит 3,4 кг, его родители — 9 и 11 кг. Малыш внешне похож на мать Милену, которая обращается с ним как новорожденным: укладывает его к себе на живот и облизывает. А тот, по словам сотрудников зоопарка, «кажется, не в восторге от таких нежностей, но сильно не сопротивляется».
Двупалый ленивец, или унау — один из двух сохранившихся видов двупалых ленивцев. Он распространён в Южной Америке, Северной Бразилии, на востоке Перу и Эквадора, в Суринаме, Гайане, южной Венесуэле и Колумбии.
В середине сентября В Новосибирском зоопарке сократило время посещений из-за наступления осени.