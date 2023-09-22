Манулы начали готовиться к зиме: один даже превратился в леопарда — разглядываем шерстку на 15 снимках

Сейчас животным увеличивают рацион. Они должны есть в полтора раза больше обычного, а уже к весне им начнут вводить разгрузочные дни, чтобы всё лишнее к лету ушло.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков проверил, как идет процесс зажировки манулов и их подготовка к зиме.