Манулы начали готовиться к зиме: один даже превратился в леопарда — разглядываем шерстку на 15 снимках

Осенью манулы в Новосибирском зоопарке приступают к очень важным процедурам — зажировке и отращиванию подпушка. Дикий кот набирает вес и обрастает более густой шубкой, чтобы спокойно пережить суровые сибирские морозы.
— Как любое животное, которое зимует, манулы в холодную погоду приобретают более теплый покров для защиты. У них вырастает подпушек, из-за этого они становятся более пушистыми, похожими на шарики, — объяснила НГС Татьяна Певнева, сотрудница зоопарка.
Сейчас животным увеличивают рацион. Они должны есть в полтора раза больше обычного, а уже к весне им начнут вводить разгрузочные дни, чтобы всё лишнее к лету ушло.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков проверил, как идет процесс зажировки манулов и их подготовка к зиме.
В Новосибирском зоопарке на видео попало, как манул почувствовал приближение кипера (работника, который кормит животных) и не смог сдержать своих эмоций. Дикий кот устроил беготню по вольеру.