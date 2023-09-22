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Манулы начали готовиться к зиме: один даже превратился в леопарда — разглядываем шерстку на 15 снимках

Милые снимки очень недружелюбных диких котов из Новосибирского зоопарка

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Не перепутайте, это не леопард, а манул!

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Осенью манулы в Новосибирском зоопарке приступают к очень важным процедурам — зажировке и отращиванию подпушка. Дикий кот набирает вес и обрастает более густой шубкой, чтобы спокойно пережить суровые сибирские морозы.

— Как любое животное, которое зимует, манулы в холодную погоду приобретают более теплый покров для защиты. У них вырастает подпушек, из-за этого они становятся более пушистыми, похожими на шарики, — объяснила НГС Татьяна Певнева, сотрудница зоопарка.

Сейчас животным увеличивают рацион. Они должны есть в полтора раза больше обычного, а уже к весне им начнут вводить разгрузочные дни, чтобы всё лишнее к лету ушло.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков проверил, как идет процесс зажировки манулов и их подготовка к зиме.

Манулы не особо были рады встрече

Манулы не особо были рады встрече

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В живой природе эти дикие коты находятся в уязвимом положении из-за сокращения ареала и браконьеров

В живой природе эти дикие коты находятся в уязвимом положении из-за сокращения ареала и браконьеров

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Манулы и так самые пушистые коты, а теперь становятся еще мохнатее

Манулы и так самые пушистые коты, а теперь становятся еще мохнатее

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Манулы обитают в нагорьях, холмистых пустынях, полупустынях и степях, на склонах гор высотой до <nobr class="_">1,5 тысячи</nobr> метров

Манулы обитают в нагорьях, холмистых пустынях, полупустынях и степях, на склонах гор высотой до 1,5 тысячи метров

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Пока заметных результатов зажировки вроде бы нет. Но вы можете с нами не согласиться

Пока заметных результатов зажировки вроде бы нет. Но вы можете с нами не согласиться

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Манулы очень скрытны. При опасности они предпочитают затаиваться, а не убегать

Манулы очень скрытны. При опасности они предпочитают затаиваться, а не убегать

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У диких котов прекрасная маскировка. Окрас позволяет легко сливаться с местностью

У диких котов прекрасная маскировка. Окрас позволяет легко сливаться с местностью

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Характер манулов хорошо известен многим. Дикий кот крайне недружелюбен

Характер манулов хорошо известен многим. Дикий кот крайне недружелюбен

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И предпочитает, чтобы его оставили в покое. Но как? Он же шикарен

И предпочитает, чтобы его оставили в покое. Но как? Он же шикарен

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Редкий кадр — пузико манула

Редкий кадр — пузико манула

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Манулы отлично переносят суровые морозы до <nobr class="_">-50 градусов</nobr>

Манулы отлично переносят суровые морозы до -50 градусов

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Животные занесены в Красную книгу

Животные занесены в Красную книгу

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Благодаря подпушку зимой манул сможет спать прямо на снегу

Благодаря подпушку зимой манул сможет спать прямо на снегу

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В Новосибирском зоопарке манулы содержатся с <nobr class="_">1994 года</nobr> и успешно размножаются

В Новосибирском зоопарке манулы содержатся с 1994 года и успешно размножаются

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В Новосибирском зоопарке на видео попало, как манул почувствовал приближение кипера (работника, который кормит животных) и не смог сдержать своих эмоций. Дикий кот устроил беготню по вольеру.

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