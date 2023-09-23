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Десятки овец убило грозой в Горном Алтае — жуткое видео от пастуха

В Горном Алтае вечером в пятницу началась гроза

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Животные лежали на склоне без движения

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В Горном Алтае убило почти 40 овец во время грозы. Об этом рассказали в телеграм-канале Mash Siberia, в котором опубликовали видео местного пастуха.

Видео снял пастух из Дъектиека Шебалинского района. Вчера, 22 сентября, в этом районе была гроза и молния ударила в дерево. Несколько овечек, которые стояли рядом, погибли. Всего, по предварительным подсчетам, погибли 38–40 голов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Овцы в Горном Алтае часто гуляют самостоятельно

Видео: Mash Siberia

Как рассказал на видео пастух, на место выехали специалисты ветеринарной службы. Мужчина сообщил хозяевам, что надо проверить овец.

В Новосибирской области с начала года медведи выходили к жителям 14 раз, они нападали на коров, лошадей и овец.

ЖивотныеОвцыГорный АлтайВидео
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