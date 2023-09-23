Десятки овец убило грозой в Горном Алтае — жуткое видео от пастуха

В Горном Алтае убило почти 40 овец во время грозы. Об этом рассказали в телеграм-канале Mash Siberia, в котором опубликовали видео местного пастуха.
Видео снял пастух из Дъектиека Шебалинского района. Вчера, 22 сентября, в этом районе была гроза и молния ударила в дерево. Несколько овечек, которые стояли рядом, погибли. Всего, по предварительным подсчетам, погибли 38–40 голов.
Как рассказал на видео пастух, на место выехали специалисты ветеринарной службы. Мужчина сообщил хозяевам, что надо проверить овец.
В Новосибирской области с начала года медведи выходили к жителям 14 раз, они нападали на коров, лошадей и овец.