Сибирячка принесла кота Персика в ветклинику на кастрацию и уснула на полу

Нетрезвая жительница Новосибирска уснула на полу ветеринарной клиники — чтобы ее выпроводить, сотрудникам пришлось вызывать наряд ГБР.
В четверг, 14 сентября, хозяйка привезла кота Персика на кастрацию, но до операции дело не дошло.
— Передав на ресепшн переноску с усатым пациентом, по всей видимости очень пьяная хозяйка тут же упала на пол и мертвецки уснула. Врачи не успели получить от неё письменное согласие на оперативное вмешательство, поэтому не смогли сделать ничего другого, кроме как нажать тревожную кнопку, — сообщает пресс-служба АБ «Гвардия».
Ни администратор ветклиники, ни прибывшие гвардейцы привести нетрезвую сибирячку в чувство не смогли — вызвали скорую помощь. Медики увезли в больницу и Персика, и его хозяйку. На этом инцидент был исчерпан.
Недавно красноярцев поразила халатность местной жительницы — женщина выбросила на мусорку кролика, за которым ей надоело ухаживать.