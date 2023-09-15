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Сибирячка принесла кота Персика в ветклинику на кастрацию и уснула на полу

Ветеринары вызвали охрану, а затем и скорую помощь

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До кастрации Персика дело не дошло — котика увезли в больницу вместе с пьяной хозяйкой

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Нетрезвая жительница Новосибирска уснула на полу ветеринарной клиники — чтобы ее выпроводить, сотрудникам пришлось вызывать наряд ГБР.

В четверг, 14 сентября, хозяйка привезла кота Персика на кастрацию, но до операции дело не дошло.

— Передав на ресепшн переноску с усатым пациентом, по всей видимости очень пьяная хозяйка тут же упала на пол и мертвецки уснула. Врачи не успели получить от неё письменное согласие на оперативное вмешательство, поэтому не смогли сделать ничего другого, кроме как нажать тревожную кнопку, — сообщает пресс-служба АБ «Гвардия».

Ни администратор ветклиники, ни прибывшие гвардейцы привести нетрезвую сибирячку в чувство не смогли — вызвали скорую помощь. Медики увезли в больницу и Персика, и его хозяйку. На этом инцидент был исчерпан.

Недавно красноярцев поразила халатность местной жительницы — женщина выбросила на мусорку кролика, за которым ей надоело ухаживать.

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КотКастрацияАлкогольГвардейцыГБР
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