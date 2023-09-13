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Красноярка выкинула на помойку кролика, за которым ей надоело ухаживать. Прямо в клетке

Ей грозит два года лишения свободы

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Выброшенного кролика приютила соседка

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Жительницу Красноярска будут судить за жестокое обращение с животными, сообщили в полиции.

По данным ведомства, 6 июля женщина выбросила в мусорный контейнер клетку с кроликом, за которым ей надоело ухаживать. Животное, у которого не было ни еды, ни воды, обнаружила соседка. Она забрала кролика себе и сообщила в полицию.

Полицейские нашли прежнюю хозяйку питомца и возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Максимально наказание по ней — два года лишения свободы.

В апреле 2023 года НГС рассказывал о том, как сибиряка судили за трех кошек, выброшенных с балкона.

Животные в бедеКроликиЖестокое обращение с животнымиСуды
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