Красноярка выкинула на помойку кролика, за которым ей надоело ухаживать. Прямо в клетке

Жительницу Красноярска будут судить за жестокое обращение с животными, сообщили в полиции.
По данным ведомства, 6 июля женщина выбросила в мусорный контейнер клетку с кроликом, за которым ей надоело ухаживать. Животное, у которого не было ни еды, ни воды, обнаружила соседка. Она забрала кролика себе и сообщила в полицию.
Полицейские нашли прежнюю хозяйку питомца и возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Максимально наказание по ней — два года лишения свободы.
В апреле 2023 года НГС рассказывал о том, как сибиряка судили за трех кошек, выброшенных с балкона.