freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 97.84
eur 105.08
Тема дняСпор из-за земли в Бердском заливе
Все новости
Все новости

Когда не нужно работать: новосибирцы показали уютные фото питомцев, которые прячутся от холода

С приходом холодов котики прячутся под одеяло, а собаки греются под солнечными лучами

412

Хвостатые любимцы не идут на работу и гряются под одеялком

Поделиться

Холодная осень накрыла Новосибирск. Уже несколько дней льют дожди. По сообщениям синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие дни в столбик термометра ночью опустится до +5 градусов. Местные жители уже надевают пальто, а дома кутаются в теплые пледы.

В социальных сетях мы спросили у читателей, как справляются с осенней прохладой их любимые питомцы. Хозяева прислали милые фотографии пушистиков, которые не оставят вас равнодушными. На снимках уютно устроились котики, собачки и даже кролик! Посмотрите на них в подборке.

Пятилетний Марсик решил оставить спортивный валик и просто прилечь на диван. Отличная идея!

Пятилетний Марсик решил оставить спортивный валик и просто прилечь на диван. Отличная идея!

Поделиться

Тайсону исполнилось 2 года и 9 месяцев. Котик — любитель вкусного мяса. Также ему нравится нежиться под лучами солнца. В прохладное время года прячется под одеяло или спит между подушками.

Тайсону исполнилось 2 года и 9 месяцев. Котик — любитель вкусного мяса. Также ему нравится нежиться под лучами солнца. В прохладное время года прячется под одеяло или спит между подушками.

Поделиться

А это — необычный питомец! Карликовый львиноголовый кролик Горошек. Он весит всего 600 граммов, спит с хозяйкой и ходит в лоток как кошка. Дома его называют настоящим самородком за множество умений!

А это — необычный питомец! Карликовый львиноголовый кролик Горошек. Он весит всего 600 граммов, спит с хозяйкой и ходит в лоток как кошка. Дома его называют настоящим самородком за множество умений!

Поделиться

Мы любим не только котиков. Собак — тоже. Посмотрите на фото, как последние теплые дни проводит питомец нашей читательницы

Мы любим не только котиков. Собак — тоже. Посмотрите на фото, как последние теплые дни проводит питомец нашей читательницы

Поделиться

Барсик любит полежать на травке под солнышком в деревне

Барсик любит полежать на травке под солнышком в деревне

Поделиться

Сенечка предпочитает спать на кухонном подоконнике — неподалеку от чашки с едой

Сенечка предпочитает спать на кухонном подоконнике — неподалеку от чашки с едой

Поделиться

Как сладко спит Сенечка! Вам тоже захотелось вздремнуть?

Как сладко спит Сенечка! Вам тоже захотелось вздремнуть?

Поделиться

А эта кошечка уже пенсионерка. Но летом продолжает ездить на дачу. 1 сентября она вернулась домой после солнечного отдыха. И теперь укрылась мягким пледом

А эта кошечка уже пенсионерка. Но летом продолжает ездить на дачу. 1 сентября она вернулась домой после солнечного отдыха. И теперь укрылась мягким пледом

Поделиться

Кошечка ждет наступления тепла

Кошечка ждет наступления тепла

Поделиться

К владельцам частного дома в поселке Плановый пришел щенок енотовидной собаки. Детеныш испугался сам и рычал на местных жителей. Незваного гостя назвали Мишей и нашли приют.

По теме

ЖивотныеНовосибирскПитомцыКотКролик
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter