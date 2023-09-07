Когда не нужно работать: новосибирцы показали уютные фото питомцев, которые прячутся от холода

Холодная осень накрыла Новосибирск. Уже несколько дней льют дожди. По сообщениям синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие дни в столбик термометра ночью опустится до +5 градусов. Местные жители уже надевают пальто, а дома кутаются в теплые пледы.
В социальных сетях мы спросили у читателей, как справляются с осенней прохладой их любимые питомцы. Хозяева прислали милые фотографии пушистиков, которые не оставят вас равнодушными. На снимках уютно устроились котики, собачки и даже кролик! Посмотрите на них в подборке.
К владельцам частного дома в поселке Плановый пришел щенок енотовидной собаки. Детеныш испугался сам и рычал на местных жителей. Незваного гостя назвали Мишей и нашли приют.