Когда не нужно работать: новосибирцы показали уютные фото питомцев, которые прячутся от холода

В социальных сетях мы спросили у читателей, как справляются с осенней прохладой их любимые питомцы. Хозяева прислали милые фотографии пушистиков, которые не оставят вас равнодушными. На снимках уютно устроились котики, собачки и даже кролик! Посмотрите на них в подборке.