От мамы ни на шаг! В Новосибирском зоопарке родился гималайский тар

В Новосибирском зоопарке родился детеныш гималайских таров. О пополнении в семействе полорогих сообщили в группе «Новосибирской зоопарк» во «ВКонтакте».
Сейчас детеныш похож на обычного козленка — видовые признаки покажутся позже, по мере взросления.
— У самцов на шее и плечах роскошная грива. Самки выглядят скромнее. Представители обоих полов носят рога, но у самцов они крупнее, — объясняет заведующий сектором копытных Александр Филиппов.
В Новосибирском зоопарке гималайские тары живут семейной группой. Новый член семьи с рождения растет вместе со всеми — из старших малышу никто не навредит, но заботится о нем только мама.
Сейчас, параллельно с гималайским таром, в Новосибирском зоопарке подрастают недавно рожденные лосенок-найденыш, пятнистые олени, бизон и золотистый такин.
Ранее НГС писал, что в Новосибирском зоопарке родились детенышы золотистых тамаринов. Посмотрите, как они выглядят.