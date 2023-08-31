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От мамы ни на шаг! В Новосибирском зоопарке родился гималайский тар

Из маленького серого козленка вырастет массивный зверь с роскошной гривой

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По мере взросления малыш обзаведется большими рогами и гривой

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В Новосибирском зоопарке родился детеныш гималайских таров. О пополнении в семействе полорогих сообщили в группе «Новосибирской зоопарк» во «ВКонтакте».

Сейчас детеныш похож на обычного козленка — видовые признаки покажутся позже, по мере взросления.

— У самцов на шее и плечах роскошная грива. Самки выглядят скромнее. Представители обоих полов носят рога, но у самцов они крупнее, — объясняет заведующий сектором копытных Александр Филиппов.

В Новосибирском зоопарке гималайские тары живут семейной группой. Новый член семьи с рождения растет вместе со всеми — из старших малышу никто не навредит, но заботится о нем только мама.

Сейчас, параллельно с гималайским таром, в Новосибирском зоопарке подрастают недавно рожденные лосенок-найденыш, пятнистые олени, бизон и золотистый такин.

Ранее НГС писал, что в Новосибирском зоопарке родились детенышы золотистых тамаринов. Посмотрите, как они выглядят.

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