«Малыши неразлучны с мамой»: в Новосибирском зоопарке родились детеныши тамаринов — смотрим милые фото

В Новосибирском зоопарке родились детеныши игрунковых обезьян — тамаринов. Информация о прибавлении в семействе мелких приматов появилась в телеграм-канале зоопарка 24 августа.
Так, потомство появилось в семейной группе золотистоголовых тамаринов — там родился один детеныш. В зоопарке уточнили, что воспитанием особи занимается мать, а другие детеныши-подростки «пытаются стать хорошими няньками».
Кроме золотистоголовых, потомство появилось в семье красноруких тамаринов. По информации Новосибирского зоопарка имени
— Малыши пока неразлучны с мамой. Она носит их на себе и ни на секунду не отпускает, — сообщили в зоопарке.
Когда именно появилось потомство, в сообщении не уточняется. В зоопарке добавили, что рекордсменами по количеству детенышей среди приматов в этом году стали кошачьи лемуры.
— Детеныши, которые доросли до самостоятельных прогулок, могут выбираться из вольера между прутьями ограждения. Как мы уже неоднократно рассказывали, эти прогулки в большом мире длятся не очень долго. Маленькие лемуры всегда возвращаются к семье, — сообщили в зоопарке.
В середине августа стало известно, что в зоопарк Новосибирска привезли самца пумы из Нижнего Новгорода. Дикий кот родился осенью 2022 года.