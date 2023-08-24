«Малыши неразлучны с мамой»: в Новосибирском зоопарке родились детеныши тамаринов — смотрим милые фото

Кроме золотистоголовых, потомство появилось в семье красноруких тамаринов. По информации Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило , у приматов родилась двойня.



— Малыши пока неразлучны с мамой. Она носит их на себе и ни на секунду не отпускает, — сообщили в зоопарке.



Когда именно появилось потомство, в сообщении не уточняется. В зоопарке добавили, что рекордсменами по количеству детенышей среди приматов в этом году стали кошачьи лемуры.

