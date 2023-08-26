Сезон охоты стартовал в Новосибирской области

С 26 августа в Новосибирской области открылся сезон охоты. С этого дня сибиряки могут отправиться на природу, чтобы запастись дичью. В региональном ГУ МЧС напомнили о рисках во время промысла и объяснили, как избежать трагедии на охоте.
— Вероятность возникновения пожаров в лесных массивах и на берегах водоемов в этот период значительно увеличивается. Для костра выбирайте место на открытом пространстве, чтобы рядом не было сухой травы, кустов и деревьев. Не оставляйте огонь без присмотра, — пояснили в управлении.
В МСЧ отметили, что во время рыбалки плавсредство должно быть в исправном состоянии и оснащено спасательным жилетом. При стрельбе с лодки необходимо помнить, что отдачей человека может выбросить за борт. Также перед поездкой на природу стоит уточнить прогноз погоды, запастись теплыми вещами, провизией и зарядить мобильный телефон.
В 2022 году уголовных дел о незаконной охоте возбуждено больше, чем в предыдущем. Среди подозреваемых и осужденных — сотрудники Росгвардии, чиновники, директора заповедных территорий и полицейские. НГС ранее опубликовал обзор самых резонансных уголовных дел о незаконной охоте 2022 года.