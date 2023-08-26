Сезон охоты стартовал в Новосибирской области

С 26 августа в Новосибирской области открылся сезон охоты. С этого дня сибиряки могут отправиться на природу, чтобы запастись дичью. В региональном ГУ МЧС напомнили о рисках во время промысла и объяснили, как избежать трагедии на охоте.

