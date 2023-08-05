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В мэрии объяснили, как борются с посетителями, которые пытаются накормить животных в Новосибирском зоопарке

За порядком следят охранники

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Каждый час на территории зоопарка проводится звуковое оповещение посетителей

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В мэрии Новосибирска объяснили, как информируют с посетителей зоопарка о запрете на кормление животных. Как сообщили в муниципалитете, при входе в зоопитомник размещены правила нахождения на территории. В них говорится, что категорически запрещено бросать в вольеры с животными еду. Эта же информация опубликована на официальном сайте Новосибирского зоопарка.

В начале недели появилось видео, как неизвестный мужчина кормит шимпанзе в Новосибирском зоопарке, несмотря на запрет. В комментариях под новостью мнения среди горожан по этому поводу разделились, кто-то осудил сибиряка, а некоторые утверждают, что посетители регулярно кормят животных в зоопарке и это уже вошло в норму.

Информация о запрете также размещена на вольерах с животными. Помимо этого, каждый час на территории зоопарка проводится звуковое оповещение посетителей о запрете кормления животных.

— Также на территории закрытых павильонов зоопарка для обеспечения безопасности животных работает охранник, который следит за порядком и в случае обнаружения попадания посторонних предметов в вольеры с животными сообщает в специальные службы зоопарка для изъятия запретных предметов, — пояснили в мэрии.

Ранее маленький лемур сбежал из клетки Новосибирского зоопарка. Выходка животного попала на видео и привлекла внимание посетителей.

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