В мэрии объяснили, как борются с посетителями, которые пытаются накормить животных в Новосибирском зоопарке

В мэрии Новосибирска объяснили, как информируют с посетителей зоопарка о запрете на кормление животных. Как сообщили в муниципалитете, при входе в зоопитомник размещены правила нахождения на территории. В них говорится, что категорически запрещено бросать в вольеры с животными еду. Эта же информация опубликована на официальном сайте Новосибирского зоопарка.
В начале недели появилось видео, как неизвестный мужчина кормит шимпанзе в Новосибирском зоопарке, несмотря на запрет. В комментариях под новостью мнения среди горожан по этому поводу разделились, кто-то осудил сибиряка, а некоторые утверждают, что посетители регулярно кормят животных в зоопарке и это уже вошло в норму.
Информация о запрете также размещена на вольерах с животными. Помимо этого, каждый час на территории зоопарка проводится звуковое оповещение посетителей о запрете кормления животных.
— Также на территории закрытых павильонов зоопарка для обеспечения безопасности животных работает охранник, который следит за порядком и в случае обнаружения попадания посторонних предметов в вольеры с животными сообщает в специальные службы зоопарка для изъятия запретных предметов, — пояснили в мэрии.
Ранее маленький лемур сбежал из клетки Новосибирского зоопарка. Выходка животного попала на видео и привлекла внимание посетителей.