В мэрии объяснили, как борются с посетителями, которые пытаются накормить животных в Новосибирском зоопарке

В мэрии Новосибирска объяснили, как информируют с посетителей зоопарка о запрете на кормление животных. Как сообщили в муниципалитете, при входе в зоопитомник размещены правила нахождения на территории. В них говорится, что категорически запрещено бросать в вольеры с животными еду. Эта же информация опубликована на официальном сайте Новосибирского зоопарка.

