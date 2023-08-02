Змея напугала отдыхающих на берегу Обского моря в Новосибирске

На берегу Обского водохранилища в Новосибирске заметили змею. Рептилия отдыхала на берегу рядом с жителями города. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Очевидцы сообщили на видео, что у змеи заметили желтые полоски. Они предположили, что это может быть уж. С этим согласен и биолог Алексей Яновский. Специалист объяснил НГС, что видео нечеткое, но голос за кадром заявил, что заметны светлые пятна, это свидетельствует о том, что на кадрах — молодой уж.
— Ужи всегда черные, и по бокам шеи у них всегда парное желтое пятно. У ядовитых, в отличие от ужей, гадюк при их разнообразной окраске таких желтых пятен нет. Из пресмыкающихся кроме ужей и гадюк этим очень теплым летом чаще обычного встречаются ящерицы. Если гадюки и ящерицы живородящи, то ужи откладывают яйца в кучах преющих листьев, старого навоза и тому подобное. Солнечные склоны к Обскому морю вблизи Академгородка очень благоприятны для обитания ужей и ящериц, — объяснил биолог.
В конце июля стало известно, что в Доволенском районе Новосибирской области после укуса гадюки умер мужчина.