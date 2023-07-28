Она же еще молодая! Новосибирский зоопарк не может найти новую пару львице Найтирии: ее лев умер год назад

Новосибирский зоопарк уже год не может подобрать новую пару для львицы Найтирии: лев Сэм умер прошлым летом. Жители города уже начали переживать за судьбу большой кошки. В самом зоопарке объясняют, что найти подходящего льва — непростая задача.
— Мы посещали зоопарк и любовались парой львицы Найтирии и льва Сэма, но после его смерти она осталась одна. Львы же не одиночки, грустно смотреть на нее скучающую. Она молодая львица, всего семь лет. Очень хочется, чтобы у нее появился друг, — рассказала журналисту НГС читательница Галина.
Кроме того, Галина отметила, что на ее вопросы в зоопарке ответили, что они собираются формировать неродственную пару львов, но каких именно, не уточнили.
Журналист НГС отправил в Новосибирский зоопарк запрос, чтобы узнать их планы, и получил такой ответ:
— Африканская львица Найтирия содержится в нашем зоопарке. В настоящее время планируется и дальнейшее ее содержание в Новосибирском зоопарке имени
На уточняющий вопрос журналиста НГС, идет ли речь о паре для Найтирии или о новых львах, в зоопарке ответили, что речь в в принципе об африканских львах.
— Пока нет никакого решения, так как не найден ни самец для Найтирии, ни молодая генетически ценная пара — Найтирия содержится и будет содержаться в Новосибирском зоопарке имени
Сэм умер в возрасте 13 лет, прежде сообщалось, что он болел.