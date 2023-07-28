freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 6/10
usd 90.02
eur 100.22
Срочно12-летняя девочка пропала в Искитиме
Все новости
Все новости
Подробности

Она же еще молодая! Новосибирский зоопарк не может найти новую пару львице Найтирии: ее лев умер год назад

Жители города переживают за судьбу большой кошки

1 262

Новосибирцы заметили, что львица грустит без Сэма, и переживают, что у нее нет пары

Поделиться

Новосибирский зоопарк уже год не может подобрать новую пару для львицы Найтирии: лев Сэм умер прошлым летом. Жители города уже начали переживать за судьбу большой кошки. В самом зоопарке объясняют, что найти подходящего льва — непростая задача.

— Мы посещали зоопарк и любовались парой львицы Найтирии и льва Сэма, но после его смерти она осталась одна. Львы же не одиночки, грустно смотреть на нее скучающую. Она молодая львица, всего семь лет. Очень хочется, чтобы у нее появился друг, — рассказала журналисту НГС читательница Галина.

Кроме того, Галина отметила, что на ее вопросы в зоопарке ответили, что они собираются формировать неродственную пару львов, но каких именно, не уточнили.

Журналист НГС отправил в Новосибирский зоопарк запрос, чтобы узнать их планы, и получил такой ответ:

— Африканская львица Найтирия содержится в нашем зоопарке. В настоящее время планируется и дальнейшее ее содержание в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Найти для нее генетически ценного, неинбредного (неродственного. — Прим. ред.) самца, который мог бы составить ей пару, в настоящее время не получается. В наших планах есть формирование в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило неродственной генетически ценной, неинбредной пары африканских львов.

На уточняющий вопрос журналиста НГС, идет ли речь о паре для Найтирии или о новых львах, в зоопарке ответили, что речь в в принципе об африканских львах.

— Пока нет никакого решения, так как не найден ни самец для Найтирии, ни молодая генетически ценная пара — Найтирия содержится и будет содержаться в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, — уточнили в зоопарке на вопрос о том, что будет с имеющейся львицей, если зоопарк найдет новых львов.

Сэм умер в возрасте 13 лет, прежде сообщалось, что он болел.

По теме

ЛьвыАфриканские львыЗоопаркНовосибирский зоопарк
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter