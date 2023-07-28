Она же еще молодая! Новосибирский зоопарк не может найти новую пару львице Найтирии: ее лев умер год назад

— Мы посещали зоопарк и любовались парой львицы Найтирии и льва Сэма, но после его смерти она осталась одна. Львы же не одиночки, грустно смотреть на нее скучающую. Она молодая львица, всего семь лет. Очень хочется, чтобы у нее появился друг, — рассказала журналисту НГС читательница Галина.