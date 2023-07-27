Отлов вызвали на место стаи собак из цыганского табора у «Матрешкиного двора» — сколько животных уже поймали

Отлов начал работать у «Матрешкиного двора», где неделю назад, по словам очевидцев, из грузовика выкинули около 30 собак. Выяснилось, что часть животных была стерилизована ранее в цыганском таборе. Кто и зачем перевез собак от цыган в крупный жилой комплекс — неизвестно.
По информации мэрии Новосибирска, 25 июля на место выезжал подрядчик по отлову и не смог никого поймать. А специалисты муниципального «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» 25 и 26 июля отловили только 3 собак.
— Дальнейшие мероприятия по отлову животных без владельцев будут происходить в плановом режиме в соответствии с поступившими обращениями, — ответили в мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС. — Идентифицировать личность выпустившего собак человека (группу людей) на данный момент невозможно в связи с отсутствием фото или видео с места возможного выпуска.
Ранее мы объясняли, куда пожаловаться на стаю и что делать, если отлов не едет.