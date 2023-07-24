«Приехал фургон, и начали их выбрасывать»: стая собак из цыганского табора появилась у «Матрешкиного двора»

Женщина, которая стала свидетельницей произошедшего, не сделала ни видео, ни фото и, по словам волонтеров, общаться с прессой отказалась.

— Мы приехали на место. Сейчас в районе «Матрешкиного двора» больше 10 собак. Все добрые, социализированные. Часть с удавками на шее — их как ловили ими, так и оставили. Мы их кормим, ищем семьи, — отметила волонтер.