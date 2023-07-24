«Приехал фургон, и начали их выбрасывать»: стая собак из цыганского табора появилась у «Матрешкиного двора»

В районе ЖК «Матрешкин двор» в Новосибирске неожиданно появилась стая собак, часть из которых была стерилизована ранее в цыганском таборе. Кто и зачем перевез собак от цыган в крупный жилой комплекс — никто не знает.
— Появилась информация в соцсетях, женщина написала, что видела, как приехал фургон. Произошло это у озера около часа ночи на прошлой неделе, в четверг. Открыли двери и начали выбрасывать собак. Она сказала, что их около 30 было, они сразу разбегаться по кустам стали. Там стоял визг, гомон, лай, — объяснила корреспонденту НГС волонтер Ирина Заря.
Женщина, которая стала свидетельницей произошедшего, не сделала ни видео, ни фото и, по словам волонтеров, общаться с прессой отказалась.
— Мы приехали на место. Сейчас в районе «Матрешкиного двора» больше 10 собак. Все добрые, социализированные. Часть с удавками на шее — их как ловили ими, так и оставили. Мы их кормим, ищем семьи, — отметила волонтер.
Она добавила, что несколько собак с бирками. Часть животных разбежалась по району, часть осталась на месте.
Анна Шаромова, руководитель службы помощи животным «Белый пес», подтвердила НГС, что две собаки с красными бирками, которых нашли на месте выброса животных, были стерилизованы ее специалистами.
— Те собаки, которые появились с красными бирками, были нами отловлены и стерилизованы в цыганском таборе, находящемся в Двуречье. В свое время они были туда возвращены, — объяснила Анна Шаромова. — Поэтому и появилось предположение, что все собаки оттуда. Собак в таборе у них очень много. Под сотню, наверное. И местные жители на них очень сильно жаловались.
Всего в таборе было стерилизовано около 12 собак. Как часть из них оказалась совсем в другом месте, в службе отлова не знают.
В администрации Кировского района отказались оперативно предоставлять ответ по ситуации и потребовали обращаться за информацией в мэрию Новосибирска. Корреспондент НГС написала запрос в мэрию.
Ранее стало известно, что для того, чтобы решить проблему бродячих собак в Новосибирске, городу необходимо около 300 миллионов рублей.