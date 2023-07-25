В Новосибирской области разрешат убить 84 медведя — охота начнется 1 августа

В Новосибирской области с 28 июля начинается прием заявлений и выдача разрешений на добычу бурого медведя. Как рассказали в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области, период охоты с 1 августа до 31 декабря 3034 года и с 21 марта по 10 июня 2024 года.
Добывать можно будет на территориях общедоступных охотничьих угодий региона. По всей Новосибирской области можно будет добыть 84 медведя. Больше всего можно будет добыть в Кыштовском и Северном районах — 17 медведей.
Также с 9 часов утра 3 августа начинается прием заявлений и выдача разрешений на добычу барсука. Период охоты будет с 15 августа по 31 октября 2023 года.
Как уточнили в пресс-службе Министерство природы Новосибирской области, статьей 333.3 Налогового кодекса РФ установлены ставки за пользование объектами животного мира. За добычу медведя ставка 3000 рублей, за барсука — 60 рублей.
В апреле жители Новосибирской области нашли маленького медвежонка на дороге.