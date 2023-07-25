В Новосибирской области разрешат убить 84 медведя — охота начнется 1 августа

Как уточнили в пресс-службе Министерство природы Новосибирской области, статьей 333.3 Налогового кодекса РФ установлены ставки за пользование объектами животного мира. За добычу медведя ставка 3000 рублей, за барсука — 60 рублей.

В апреле жители Новосибирской области нашли маленького медвежонка на дороге.