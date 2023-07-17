«Выпустили с криком "взять"»: семья со шпицем столкнулась с бойцовским псом и его хозяевами — версии сторон

— Отмечали на даче день рождения, кто-то выходил на берег и плохо закрыл калитку в лес (всё происходило на тропинке за садовыми участками). Был уже вечер, людей с этой стороны нет, так как калитка выходит не на улицу. Заметили отсутствие собаки, пошли искать, и тут навстречу эти люди с собакой на руках. Наша собака побежала к ним навстречу и начала обнюхивать женщину, у которой на руках был шпиц. Шпиц, увидев собаку, начал лаять и вырываться, при этом укусил свою же хозяйку! Далее эта женщина устроила скандал, — заявила женщина.

