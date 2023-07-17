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«Выпустили с криком "взять"»: семья со шпицем столкнулась с бойцовским псом и его хозяевами — версии сторон

Конфликт произошел в Ордынском районе Новосибирской области

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Пострадавшая заявила, что получила отказ в возбуждении уголовного дела

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В Ордынском районе Новосибирской области произошел конфликт двух семей с собаками. Владельцы шпица обвинили оппонентов в том, что они натравили на них бойцовского пса породы кане-корсо, которая гуляла без намордника.

— К нам навстречу скатилась с горки хозяйка бойцовской собаки в состоянии невменяемого алкогольного опьянения с предложением познакомить наших собак, утверждая, что ее пес очень дружелюбный и добрый, на что я, естественно, отказала, после чего кане-корсо накинулся на моего пса и прикусил половину тела и хвост, — рассказала владелица шпица в паблике «АСТ-54» 17 июля, уточнив, что конфликт произошел двумя днями ранее.

Женщина утверждает, что, защищая своего пса, получила укус бойцовской собаки в руку.

— Когда мы сделали попытку поговорить с хозяевами, они вновь выпустили собаку на компанию взрослых людей с детьми и младенцем на руках с криком «взять», — добавила пострадавшая, приложив справку из больницы.

Вскоре после распространения этой информации в социальных сетях хозяйка бойцовского пса рассказала свою версию произошедшего:

— Отмечали на даче день рождения, кто-то выходил на берег и плохо закрыл калитку в лес (всё происходило на тропинке за садовыми участками). Был уже вечер, людей с этой стороны нет, так как калитка выходит не на улицу. Заметили отсутствие собаки, пошли искать, и тут навстречу эти люди с собакой на руках. Наша собака побежала к ним навстречу и начала обнюхивать женщину, у которой на руках был шпиц. Шпиц, увидев собаку, начал лаять и вырываться, при этом укусил свою же хозяйку! Далее эта женщина устроила скандал, — заявила женщина.

В МВД Новосибирской области сообщили НГС, что этот конфликт произошел в Ордынском районе Новосибирской области. Редакции пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.

В Чулымском районе Новосибирской области местная жительница заметила странное животное. Лысый зверь забежал в курятник и начал шипеть. Встреча закончилась убийством.

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