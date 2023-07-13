«Максимум активности кровососущих»: когда комары и мошки перестанут кусать новосибирцев

По словам ученого, укусы некоторых мух могут быть болезненными, потому что у этих насекомых жесткий хоботок. Больнее других кусают слепни, потому что они режут кожу «как бритва». Болезненность от укусов мошек объясняется тем, что ее ротовой аппарат как бы вгрызется в кожу.

