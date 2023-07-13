«Максимум активности кровососущих»: когда комары и мошки перестанут кусать новосибирцев

Жителей Новосибирска начали беспокоить кусающиеся мошки и комары. Биолог Алексей Яновский объяснил, чем опасны эти насекомые и когда их вылеты закончатся.
— На середину лета приходится максимум активности кровососущих насекомых. Все они, а это комары, слепни и мошки, относятся к систематической группе двукрылых, в которую входят и мухи. Человека может укусить и один из видов мух под названием жигалка, — рассказал специалист.
По словам ученого, укусы некоторых мух могут быть болезненными, потому что у этих насекомых жесткий хоботок. Больнее других кусают слепни, потому что они режут кожу «как бритва». Болезненность от укусов мошек объясняется тем, что ее ротовой аппарат как бы вгрызется в кожу.
— Кровососущих комаров у нас несколько видов. С их укусами в кровь людей могут попасть возбудители нескольких заболеваний, включая вирусные, протекание которых обычно сопровождается лихорадкой, — объясняет Алексей Яновский.
В середине лета после засухи наиболее активны мошки. Они развиваются в проточных водоемах, где последствия засухи практически не ощущаются. Эти насекомые будут беспокоить до конца лета. В августе — сентябре их сменят менее назойливые мокрецы. Активность комаров сохранится примерно до октября.
В начале мая в Новосибирске на берегу Обского моря заметили странных клещей. Тогда Алексей Яновский объяснил, для кого они могут быть опасны.