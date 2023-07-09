«Содрал шерсть об прутья»: медведь живет в клетке у придорожного кафе — нужна ли ему помощь

— И это уже не первый медведь, они их там мучают, документов на них нет, примите меры, — говорится в комментарии.

Корреспондент НГС пообщалась с Виталием Поддубиковым, депутатом Совета Калачинского городского поселения Омской области. Он рассказал, что давно пытается помочь медведю: