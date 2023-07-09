«Содрал шерсть об прутья»: медведь живет в клетке у придорожного кафе — нужна ли ему помощь

В группе «ЧП Омск» сибиряки опубликовали пост о том, что на трассе, ведущей из Омска в Новосибирск, возле кафе «Татьяна» сидит в клетке медведь. Некоторые считают, что за животным плохо ухаживают.
— Бедный медведь на трассе Новосибирск — Омск, деревня Ракитинка, содрал шерсть об прутья железные, — написал автор поста Александр Пушкин.
Ситуацию начали обсуждать в сообществе. Один из комментаторов написал, что раньше медведей было больше.
— И это уже не первый медведь, они их там мучают, документов на них нет, примите меры, — говорится в комментарии.
Корреспондент НГС пообщалась с Виталием Поддубиковым, депутатом Совета Калачинского городского поселения Омской области. Он рассказал, что давно пытается помочь медведю:
— Сами условия оценивать полноценно могут только специалисты. Мы лишь видим и считаем, что условия ему полноценные не созданы. И его расположение рядом с федеральной трассой с огромным потоком машин, и стоящие клетки на открытом пространстве, хотя рядом лес и запросто можно было оборудовать там, и почти полный подход людей к клеткам.
По словам Виталия Поддубного, он сообщал о ситуации в уполномоченные органы. Россельхознадзор не смог провести визит к владельцу, так как, по представленным сведениям, владелица находилась на лечении.
НГС попыталась связаться с предполагаемой хозяйкой, но женщина не взяла трубку и не ответила на сообщения в соцсетях.
Происходящее прокомментировала волонтер Анастасия, которая занимается кураторством диких медведей в Новосибирске.
— К нам часто обращаются люди по этому поводу. Мы связывались с теми, кто содержит медведя. Насколько знаю, он у них с детства живет, они его спасли. Он не худой, шерсть у него нормальная. А то, что они трутся о решетку носом, пытаясь вылезти наружу — это действительно так. Медведи любопытные, всё время лезут куда-то, шерсть за много лет стирается, — говорит Анастасия.
Женщина добавила, что, возможно, для животного можно улучшить условия, но считает — «бить по рукам» этих людей не стоит.
— Неравнодушные пусть лучше поднимут общественность и помогут им вольер улучшить. Хотя если медведь с детства там живет, у него в достатке еды и внимания, есть ванночка или бассейн летом, а зимой берлога — ничего плохого не вижу, — заключила волонтер.
Ранее НГС писал, как новосибирских цирковых медведей забирали у дрессировщиков. Сейчас животных оберегают зоозащитники.