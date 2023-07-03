«Взойдет своя новая звезда»: котенок манула переехал из Новосибирска в Ленинградскую область

В «Зоопарке на Лампушке» скоро появится первый манул. Он переедет в Ленинградскую область из новосибирского зоопарка имени Шило.
— Мама — известная манулесса России, чья слава вышла за пределы страны. Папа — из числа звезд Новосибирского зоопарка имени
В зоопарке также уточнили, что имя манулу будут выбирать вместе с посетителями. Как рассказал автор блога «Манулизация» Роман Паулов, сейчас в новом зоопарке манулу строят вольер, пока сам котенок находится на карантине.
В этом году у манулов также родились котята. На прошлой неделе в зоопарке назвали пол двухмесячных котят.