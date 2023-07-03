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«Взойдет своя новая звезда»: котенок манула переехал из Новосибирска в Ленинградскую область

Имя котенку будут выбирать посетители зоопарка

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Как добавили в зоопарке, котята в Новосибирске родились 6 июня 2022 года

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В «Зоопарке на Лампушке» скоро появится первый манул. Он переедет в Ленинградскую область из новосибирского зоопарка имени Шило.

— Мама — известная манулесса России, чья слава вышла за пределы страны. Папа — из числа звезд Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило, за каждым шагом которых следят тысячи людей. Скоро в «Зоопарке на Лампушке» взойдет своя новая звезда, — написали в группе во «ВКонтакте» зоопарка.

В зоопарке также уточнили, что имя манулу будут выбирать вместе с посетителями. Как рассказал автор блога «Манулизация» Роман Паулов, сейчас в новом зоопарке манулу строят вольер, пока сам котенок находится на карантине.

В этом году у манулов также родились котята. На прошлой неделе в зоопарке назвали пол двухмесячных котят.

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МанулЛенинградская областьЗоопаркКотята
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