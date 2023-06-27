Тела двух мертвых медвежат обнаружили на свалке в Красноярском крае

Тела двух медвежат обнаружили в конце прошлой недели на свалке в поселке Мотыгино Красноярского края.
Фотоснимок одного из погибших животных опубликовал телеграм-канал «ЧП 124». По информации авторов канала, местные жители якобы подозревают в убийстве животных местных браконьеров, так как накануне они слышали выстрелы из ружья.
Пресс-служба МВД края сообщила NGS24.RU, что полицейские проверяют обстоятельства гибели животных. Каких-либо сообщений или заявлений в МВД по поводу смерти медвежат не поступало.
NGS24.RU рассказывал, как красноярцы нашли двух мертвых медвежат в Зеленой Роще рядом с домами.
В начале года НГС рассказывал, как полицейские в Республике Тыва поймали браконьера с тушей краснокнижного манула.