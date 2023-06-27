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Тема дняНа свалке в Сибири обнаружили тела двух медвежат
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Тела двух мертвых медвежат обнаружили на свалке в Красноярском крае

Полиция разбирается в случившемся

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Тела животных нашли на местной свалке

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Тела двух медвежат обнаружили в конце прошлой недели на свалке в поселке Мотыгино Красноярского края.

Фотоснимок одного из погибших животных опубликовал телеграм-канал «ЧП 124». По информации авторов канала, местные жители якобы подозревают в убийстве животных местных браконьеров, так как накануне они слышали выстрелы из ружья.

Пресс-служба МВД края сообщила NGS24.RU, что полицейские проверяют обстоятельства гибели животных. Каких-либо сообщений или заявлений в МВД по поводу смерти медвежат не поступало.

NGS24.RU рассказывал, как красноярцы нашли двух мертвых медвежат в Зеленой Роще рядом с домами.

В начале года НГС рассказывал, как полицейские в Республике Тыва поймали браконьера с тушей краснокнижного манула.

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