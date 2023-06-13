Сразу трех змей поймал новосибирский подросток на берегу Оби

В Новосибирске 17-летний юноша поймал гадюку и двух ужей на берегу Оби. Фото пресмыкающегося молодой человек опубликовал в группе «Ревизорро Новосибирск» во «ВКонтакте».



— Я сидел на берегу Оби с папой и его знакомым. Увидели, как неподалеку плывет полностью черная змея — гадюка. Будьте аккуратнее и смотрите под ноги, — отметил юноша в посте.

