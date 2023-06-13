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Сразу трех змей поймал новосибирский подросток на берегу Оби

Юноша поймал гадюку и двух ужей

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Гадюку сибиряк заметил в воде

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В Новосибирске 17-летний юноша поймал гадюку и двух ужей на берегу Оби. Фото пресмыкающегося молодой человек опубликовал в группе «Ревизорро Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Я сидел на берегу Оби с папой и его знакомым. Увидели, как неподалеку плывет полностью черная змея — гадюка. Будьте аккуратнее и смотрите под ноги, — отметил юноша в посте.

В Центре реабилитации диких животных корреспонденту НГС рассказали, как нужно действовать, если вы встретили гадюку.

— При встрече со змеей лучше отойти подальше и не трогать ее. Если ее беспокоить, то она может встать в стойку и укусить. От яда нашей местной гадюки не умрешь — только если пострадает маленький ребенок, собака или кошка, — пояснила Алиса Богомолова.

Ранее в Каргатском районе Новосибирской области активизировались черные змеи. Их заметили местные жители на Калманском кладбище.

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ЗмеиГадюкаНовосибирск
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