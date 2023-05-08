«Ползали прямо по могилам»: в Новосибирской области началось нашествие черных змей

В Каргатском районе Новосибирской области активизировались черные змеи. Их заметили местные жители на Калманском кладбище.
— В эти теплые выходные многие каргатцы отправились на кладбища, чтобы привести в порядок могилы своих близких. На Калманском кладбище земляков «ждали» неприятные встречи. Змеи — черные и с рисунками по спине, — сообщает издание «За изобилие».
По данным СМИ, змеи ползали прямо по могилам. А несколько уже мертвых лежали на дороге, что проходит по самому кладбищу.
Ранее под Новосибирском гадюка набросилась на семью во дворе частного дома.