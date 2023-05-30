«Пользы от него нет»: что известно о гиббоне, с которым гуляют в Кольцово, — хозяину он обходится в 20–25 тысяч

После публикации ролика на НГС Дмитрий вышел на связь с редакцией. По его словам, гиббон появился в его доме случайно — ему отдали животное знакомые.

— Билли у меня в качестве домашнего зверя, пользы от него, по сути, нет. Но я вижу, как он приносит людям радость, и мне это нравится! У меня он оказался примерно полугодовой, сейчас со мной уже около 5 лет , — рассказал НГС Дмитрий.