«Пользы от него нет»: что известно о гиббоне, с которым гуляют в Кольцово, — хозяину он обходится в 20–25 тысяч

Житель рабочего поселка Кольцово Дмитрий рассказал, как живется с домашним гиббоном: на выходных мужчина с обезьяной стали героями видео, которое снял местный блогер.
После публикации ролика на НГС Дмитрий вышел на связь с редакцией. По его словам, гиббон появился в его доме случайно — ему отдали животное знакомые.
— Билли у меня в качестве домашнего зверя, пользы от него, по сути, нет. Но я вижу, как он приносит людям радость, и мне это нравится! У меня он оказался примерно полугодовой, сейчас со мной уже около
Как объяснил сибиряк, с Билли он гуляет на поводке, чтобы не докучать окружающим людям, так как обезьянка может быть довольно приставучей.
— Если отпустить, думаю, что я от него убежать не смогу, в плане что догонит. Однажды он сам уже убегал, попрыгал по березам и вернулся. Окружающие вокруг, я думаю, радуются, подходят, спрашивают, гладят и играют с ним, иногда даже благодарят за подаренный позитивный заряд, и это здорово! — поделился Дмитрий.
Гулять с Билли Дмитрий старается часто. Главное, чтобы на улице было тепло. Обычно заметить хозяина с питомцем можно в Кольцово, в пределах Советского района. Но иногда Дмитрий с Билли ездят в горы Алтая.
В соцсетях у Билли есть своя страничка — в блоге Дмитрий пытается отразить образ жизни гиббона и порадовать людей шутками.
— Я не пропагандирую содержание диких зверей, про это я тоже стараюсь людям сообщать. Примерно
Как отмечает Дмитрий, ухаживать и содержать Билли — сложно. Обезьянка требует много внимания, специальных условий и терпения. Ест гиббон в основном фрукты и иногда мясо. В уходе Дмитрию иногда помогают специалисты по приматам.
— Билли в течение дня всегда разный. Например, с утра спокойный, в обед чрезмерно активный, вечером задумчивый, — описал Дмитрий.
Как добавил мужчина, на содержание гиббона в месяц уходит примерно
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