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Сибиряк вышел на прогулку с черной обезьяной на поводке: видео из Кольцово

Мужчину с животным заметил блогер и сделал его героем своего ролика

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Мужчину заметили вчера

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В Новосибирской области в поселке Кольцово на видео сняли местного жителя, который гуляет с необычным питомцем. Мужчину с обезьяной заметил блогер Baranovmovie, который опубликовал ролик.

Как рассказал корреспонденту НГС новосибирский блогер Василий Баранов, мужчину с животным он увидел вчера, 28 мая. Как уточнил блогер, у местных мужчина вызвал ажиотаж.

На видео можно заметить, что к мужчине подходят прохожие и снимают необычного питомца на видео. Обезьяна цепляется на разные конструкции и спрыгивает на руки владельца.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мужчина выгуливает обезьяну

Видео: Baranovmovie

Редакция НГС разыскивает героя видео. Если вы владелец обезьяны или знакомы с ним, то свяжитесь с нами по номеру телефона: 8(923)157–00–00, или в телеграм: @newsngs.

В новосибирском магазине сантехники живет крокодил Кузя, который стал символом компании. Журналист НГС Илья Калинин написал репортаж про экзотического зверя.

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