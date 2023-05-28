Новосибирский ветеринар прооперировал крошечного лемура — он вставил в сломанную лапку спицу диаметром 1 мм

Ветеринар из Новосибирска Анатолий Целиков провел сложную операцию сенегальскому галаго. Крошечный лемур сломал бедренную кость, и надежд на выздоровление было немного.
Целикову привезли животное около 2 месяцев назад. Причина травмы, по его словам, неизвестна: вероятнее всего, лемур сломал лапку из-за неудачного падения. Ветеринар решил оперировать — он вставил в маленькое бедро зверька спицу диаметром
— Операция осложнялась размерами пациента, его вес на тот момент составил 130 граммов, — сообщил Целиков корреспонденту НГС.
Операция прошла успешно. Спустя 2 месяца ветеринар продемонстрировал снимки, на которых видно, что бедренная кость лемура срастается.
Не все операции проходят гладко. Например, пару лет назад кот жительницы Новосибирска умер после кастрации. Хозяйка посчитала, что ее питомец скончался из-за халатности врачей и накинулась на них с кулаками.