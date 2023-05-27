В «Европейском береге» открылось котокафе — посмотрите на фото его обитателей

Сегодня, 27 мая, в «Европейском береге» открылось котокафе Murchim. Это третье подобное кафе в Новосибирске, другие работают на Коммунистической и Блюхера.
Директор котокафе Murchim Анна Стародуб объяснила журналисту НГС, что здесь решили открыть кафе из-за красивого пространства вокруг, вид на реку, больших окон и высоких потолков.
— Новый дизайн помещения, более продуманное пространство, больше развлечений для детей, если никто из котов не будет настроен на игры, новая игровая приставка. При этом сохранятся «фишки» Коммунистической, такие как второй ярус и много натурального дерева в интерьере, — рассказала Анна.
Из уже знакомых гостям котов из центра переедут только два долгожителя, чтобы сменить обстановку. Все остальные коты заезжают в котокафе впервые.
— Очень надеемся, что они освоятся и быстро найдут свой дом, уступив место новым котам, — замечает Анна Стародуб.
Праздничное открытие проведут через пару недель, когда коты освоятся, а в помещении доделают разные интерьерные и технические мелочи.
На вопрос о том, почему в городе решили открыть третье котокафе, Анна Стародуб ответила так:
— Это был спонтанный шаг, и мы пока волнуемся, не много ли для одного города трех котокафе. Если спрос сохранится, то мы обязательно рассмотрим возвращение в Академ или Кольцово, например.
Как рассказала сотрудница котокафе Кристина, сейчас в новом филиале находится 11 котов.
Во время технического открытия час в кафе стоит 250 рублей. После будут стандартные условия: 250 или 300 рублей за первый час в зависимости от дня недели, а потом 3 или 6 рублей за минуту — цены выше в выходные и праздничные дни.
По данным сервиса «Контур.Фокус», котокафе Murchim (ООО «Мурчим») было зарегистрировано в 2016 году, учредители компании — Анна Стародуб и Светлана Пальчунова. По состоянию на конец 2022 года чистая прибыль компании составила 686 тысяч рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что о жизни котиков из новосибирского кафе сняли забавное видео. В Новосибирске также открывались кафе с енотами и минипигами.