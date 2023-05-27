В «Европейском береге» открылось котокафе — посмотрите на фото его обитателей

Из уже знакомых гостям котов из центра переедут только два долгожителя, чтобы сменить обстановку. Все остальные коты заезжают в котокафе впервые.



— Очень надеемся, что они освоятся и быстро найдут свой дом, уступив место новым котам, — замечает Анна Стародуб.