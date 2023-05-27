freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 5/10
usd 79.97
eur 85.92
Тема дняКакие купальники будут в тренде летом?
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

В «Европейском береге» открылось котокафе — посмотрите на фото его обитателей

Два кота-долгожителя переехали из другого филиала, а остальные оказались в кафе впервые

575

На входе в кафе нужно мыть руки, чтобы можно было гладить котов

Поделиться

Сегодня, 27 мая, в «Европейском береге» открылось котокафе Murchim. Это третье подобное кафе в Новосибирске, другие работают на Коммунистической и Блюхера.

Сотрудница котокафе Кристина

Сотрудница котокафе Кристина

Поделиться

Директор котокафе Murchim Анна Стародуб объяснила журналисту НГС, что здесь решили открыть кафе из-за красивого пространства вокруг, вид на реку, больших окон и высоких потолков.

— Новый дизайн помещения, более продуманное пространство, больше развлечений для детей, если никто из котов не будет настроен на игры, новая игровая приставка. При этом сохранятся «фишки» Коммунистической, такие как второй ярус и много натурального дерева в интерьере, — рассказала Анна.

Фотографии 8 обитателей котокафе

Фотографии 8 обитателей котокафе

Поделиться

Из уже знакомых гостям котов из центра переедут только два долгожителя, чтобы сменить обстановку. Все остальные коты заезжают в котокафе впервые.

— Очень надеемся, что они освоятся и быстро найдут свой дом, уступив место новым котам, — замечает Анна Стародуб.

Всего в кафе 11 котожителей

Всего в кафе 11 котожителей

Поделиться

Праздничное открытие проведут через пару недель, когда коты освоятся, а в помещении доделают разные интерьерные и технические мелочи.

Первые посетители уже погладили котов

Первые посетители уже погладили котов

Поделиться

На вопрос о том, почему в городе решили открыть третье котокафе, Анна Стародуб ответила так:

— Это был спонтанный шаг, и мы пока волнуемся, не много ли для одного города трех котокафе. Если спрос сохранится, то мы обязательно рассмотрим возвращение в Академ или Кольцово, например.

Большая часть животных в кафе впервые, поэтому они ещё осваиваются

Большая часть животных в кафе впервые, поэтому они ещё осваиваются

Поделиться

Как рассказала сотрудница котокафе Кристина, сейчас в новом филиале находится 11 котов.

Для адаптации котов заселили за несколько дней до открытия кафе

Для адаптации котов заселили за несколько дней до открытия кафе

Поделиться

Во время технического открытия час в кафе стоит 250 рублей. После будут стандартные условия: 250 или 300 рублей за первый час в зависимости от дня недели, а потом 3 или 6 рублей за минуту — цены выше в выходные и праздничные дни.

В котокафе можно перекусить, попить чай или кофе

В котокафе можно перекусить, попить чай или кофе

Поделиться

Все коты привиты

Все коты привиты

Поделиться

Это Матисс — один из котов-долгожителей из другого филиала. Он очень игривый

Это Матисс — один из котов-долгожителей из другого филиала. Он очень игривый

Поделиться

Всех котов исследовали, сделали им полный чекап организма

Всех котов исследовали, сделали им полный чекап организма

Поделиться

У котов нет никаких инфекций

У котов нет никаких инфекций

Поделиться

Некоторые из котов активно играют, а некоторые пока предпочитают выходить с осторожностью

Некоторые из котов активно играют, а некоторые пока предпочитают выходить с осторожностью

Поделиться

В среднем час в кафе стоит 250 рублей, но в выходные и праздники цена выше

В среднем час в кафе стоит 250 рублей, но в выходные и праздники цена выше

Поделиться

В кафе можно купить сувенирную продукцию

В кафе можно купить сувенирную продукцию

Поделиться

Котов можно гладить, если они не против. Или же они подходят сами

Котов можно гладить, если они не против. Или же они подходят сами

Поделиться

Котов можно забрать жить домой, поэтому они ждут своих хозяев

Котов можно забрать жить домой, поэтому они ждут своих хозяев

Поделиться

По данным сервиса «Контур.Фокус», котокафе Murchim (ООО «Мурчим») было зарегистрировано в 2016 году, учредители компании — Анна Стародуб и Светлана Пальчунова. По состоянию на конец 2022 года чистая прибыль компании составила 686 тысяч рублей.

Через пару недель у кафе будет праздничное открытие

Через пару недель у кафе будет праздничное открытие

Поделиться

Ранее мы рассказывали о том, что о жизни котиков из новосибирского кафе сняли забавное видео. В Новосибирске также открывались кафе с енотами и минипигами.

ЖивотныеКошкиКотокафеЕвропейский берегКафе
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter