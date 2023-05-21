«Этот изверг больше к нему не подойдет!» Волонтеры рассказали о состоянии щенка, жестоко избитого новосибирцем

Волонтеры рассказали о состоянии здоровья щенка, которого избил молодой новосибирец в подъезде дома на ул. Сухарной. Животное пребывает в состоянии шока, ему предстоит период реабилитации.
— Щенок очень напуган. Состояние его здоровья сейчас средней степени тяжести, как сказали врачи. Контузия легкого, серьезные ушибы мягких тканей, вывих передней лапы. Щенок сутки провел в кислородной камере, — сообщила НГС волонтер Стася.
Волонтеры нашли для щенка передержку. Его дальнейшая судьба на момент публикации материала не определилась.
— Ситуация сложная, собака породистая, чипированная, на нее имеются все документы, оформленные на хозяйку. Которая, кстати, была в таком же шоке, как и остальные, увидевшие видео избиения. Одно можно сказать, что все медицинские документы и коллективное заявление о жестоком обращении с животным будут переданы правоохранителям. Этот изверг больше к нему не подойдет, — добавила Стася.
Известно, что животное избил молодой человек его владелицы. Внимание к происшествию привлекла видеозапись издевательства.
Ранее НГС писал о том, что новосибирцу дали срок за убийство животного. Он забил кота молотком.