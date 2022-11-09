«Забил молотком»: живодер получил реальный срок за жестокое убийство кошки в Новосибирске
Ветеринары установили, что Муся страдала и понимала, что ее убивают
Дзержинский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения жителя Новосибирска Романа Дергача за жестокое убийство кошки. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Инцидент произошел 5 июля 2022 года. Как говорится на сайте суда, мужчина был пьян и поссорился со знакомой, а злость решил выместить на беззащитной кошке Мусе. Он прижал ее рукой к полу, взял молоток и ударил кошку по голове. На этом живодер не успокоился. Он продолжил душить ее и начал бить об унитаз.
— В результате действий Дергача животному причинены телесные повреждения, от которых наступила смерть от механической асфиксии и черепно-мозговой травмы, при этом, согласно ветеринарному заключению, животное осознавало свою гибель и испытывало боль и страдание, — указывается на сайте Дзержинского районного суда. — Дергач виновным себя в совершении преступления признал частично. Он полагал, что садистские методы не применял, мучительной смерти животному не желал.
Суд с Романом не согласился и приговорил его к трем годам колонии-поселения по
Приговор не вступил в законную силу.
Два года назад в Кировском районном суде Новосибирска вынесли приговор