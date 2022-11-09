«Забил молотком»: живодер получил реальный срок за жестокое убийство кошки в Новосибирске

Дзержинский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения жителя Новосибирска Романа Дергача за жестокое убийство кошки. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Инцидент произошел 5 июля 2022 года. Как говорится на сайте суда, мужчина был пьян и поссорился со знакомой, а злость решил выместить на беззащитной кошке Мусе. Он прижал ее рукой к полу, взял молоток и ударил кошку по голове. На этом живодер не успокоился. Он продолжил душить ее и начал бить об унитаз.