Бил головой о стену и пинал: в Новосибирске избиение щенка попало на видео

В Новосибирске волонтеры 20 мая забрали щенка у новосибирцев. По их словам, сожитель владелицы избил пса. Об этом корреспонденту НГС рассказала волонтер Анастасия.



Инцидент произошел в доме на улице Сухарной. Судя по камерам, которые расположены в подъезде, молодой человек зашел с щенком и начал избивать животное кулаками, бил головой о стену. Дождавшись лифта, он бросил собаку в угол, и зашел сам.

