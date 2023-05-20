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Бил головой о стену и пинал: в Новосибирске избиение щенка попало на видео

По словам волонтеров, животное избил сожитель владелицы

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Избиение произошло рядом с лифтом, а затем продолжилось в кабине

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В Новосибирске волонтеры 20 мая забрали щенка у новосибирцев. По их словам, сожитель владелицы избил пса. Об этом корреспонденту НГС рассказала волонтер Анастасия.

Инцидент произошел в доме на улице Сухарной. Судя по камерам, которые расположены в подъезде, молодой человек зашел с щенком и начал избивать животное кулаками, бил головой о стену. Дождавшись лифта, он бросил собаку в угол, и зашел сам.

Как позже стало известно, визг и крик животного услышали местные жители. Соседи вычислили, что мужчина с собакой вышел на 15-м этаже. Посмотрев камеры, люди поняли, что произошло, и распространили информацию в чате дома. Выяснилось, что хозяйка собаки сама не знала, что ее сожитель так обращался с питомцем.

— Они вместе живут. Девушка купила собаку, ею занималась. Она породистая. Щенку 10 месяцев, примерно 7–8 он с ними живет. И девушка в шоке была, как сожитель с животным обращался. Раньше не понимала, почему он голос повышал, а щенок трясся, — рассказала о произошедшем Анастасия.

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Щенок был напуган

Видео: группа «ГБР_ZOO_НСК»

По словам зоозащитников, мужчина при своей сожительнице хорошо относился к собаке, и женщина не понимала, почему щенок боится его.

— Он с ним гулял без поводка, щенок постоянно его боялся, видимо, убегал. В этот раз подбежал к женщине, видимо, просил о помощи, она его погладила. А тот его схватил и потащил домой. А дальше всё, что в лифте произошло, стало нам известно, — сообщила защитница животных.

В этом же доме проживает еще один волонтер, которая и отправила в группу видео. Зоозащитники заручились поддержкой общественного инспектора по работе с животными, вызвали полицию и поехали забирать собаку. Сейчас животное на стационаре в клинике.

— Вечером всё будет выяснять по состоянию. Сейчас есть подозрение на вывих передней лапы, — уверена Анастасия.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, поступала ли информация о происшествии.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцу дали срок за убийство животного. Он забил кота молотком.

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ЖиводерЩенокЖивотныеЗоозащитаНовосибирскЗаельцовский район
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