Роскачество назвало худшие корма для кошек: неожиданный список аутсайдеров

Как подобрать корм питомцу? Всегда ли дорогие корма лучше? Может ли дешевый корм содержать все необходимые котику питательные вещества? Эксперты Роскачества проверили разные корма для кошек со вкусом курицы — по статистике, именно такой продукт владельцы выбирают чаще всего для питомцев. Корма были произведены в России, а также в Италии, Германии, Сербии, Чехии и Бельгии. Всего специалисты изучили 25 торговых марок, рассказывает «Доктор Питер». По итогам исследований Роскачество составило рейтинг кормов.
Химикаты и антибиотики
В 70% кормов, которые приняли участие в исследовании, обнаружены пестициды. Это дельтаметрин, хлормекват-хлорид, пиримифос-метил и другие опасные примеси.
Пестициды могли попасть в корм из растительного сырья (круп, сухих овощей и других растительных компонентов). Химикаты также могли применяться как при выращивании, так и при хранении готовой продукции для защиты от насекомых. При этом допустимое количество пестицидов в корме для кошек не нормируется на законодательном уровне.
Помимо того, в восьми торговых марках эксперты нашли микотоксин фумонизин В1. Как показали анализы, на общую токсичность корма это не повлияло, однако присваивать высокие баллы такому продукту точно нельзя.
Фумонизин В1 (FB1) вырабатывается плесневыми грибами, которые встречаются в основном в кукурузе, пшенице и других злаках.
Отмечено большое количество токсических эффектов на лабораторных животных — в частности, микотоксин повреждает печень и почки млекопитающих. В связи с этим за рубежом установлены нормы поступления его в организм человека и животных.
— Превышения по общей токсичности означают, что употребление такого корма уже чревато отравлением. Поэтому, если концентрация обнаруженного токсина невысока, на общей токсичности это не скажется. Другое дело, что существует понятие «хроническая токсичность»: регулярное употребление продукта с концентрацией, превышающей максимально допустимый уровень нежелательного вещества, может привести к проблемам со здоровьем питомца спустя время, — поясняет заведующий кафедрой физиологии, фармакологии и токсикологии МВА им.
Помимо химикатов эксперты Роскачества обнаружили в кормах антибиотики. Так, в 3 из 25 товаров выявлены следы противомикробных средств тетрациклиновой группы и левомицетина.
В кормах двух торговых марок содержится бутилгидроксианизол (BHA, Е320) и бутилгидрокситолуол (BHT, Е321) — потенциально небезопасные синтетические антиокислители. Согласно повышенным требованиям Роскачества, таких добавок в составе быть не должно.
Про питательную ценность
В корме должно быть оптимальное сочетание белков, жиров и углеводов, в нем должны содержаться все витамины и минералы, которые нужны кошке. Согласно исследованию 2023 года, есть корма, в которых был дефицит необходимых микроэлементов.
Корм «Каждый день» содержал витамин Е в объеме 24 МЕ/кг, притом что ГОСТ требует, чтобы в корме было не менее 38 МЕ/кг. Однако производитель честно указал данный факт в маркировке.
Purina One, «Proхвост», «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Сanin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit, Winner не соответствуют ГОСТу по массовой доле селена.
Best Dinner, помеченный как корм для котят, не соответствует массовой доле селена для растущего организма.
У кормов «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner, Probalance несоответствие по массовой доле калия: минерала меньше, чем должно быть.
Hill’s Science Plan не соответствует ГОСТу по содержанию гистидина — необходимой аминокислоты.
«Каждый день» не соответствует ГОСТу по уровню тирозина, лейцина и изолейцина (аминокислоты содержатся в меньшем количестве).
Кого можно считать лучшим
Корма для кошек российского производства оказались не менее качественными, чем продукция, изготовленная за рубежом.
Лидерами рейтинга Роскачества стали:
- Blitz — 4,94 балла из 5,0.
- Nature's table — 4,87.
- Whiskas — 4,87.
- Kitekat — 4,79.
- Pro Plan — 4,37.
Эксперты также составили и антирейтинг:
- «Каждый день» — 1,22.
- «ВкусВилл» — 2,43.
- Best Dinner — 2,54.
- 1st choice — 2,56
- Hills Science Plan — 2,62.
В сравнении с продукцией премиум-сегмента дешевые сухие корма могут обеспечить питомца всеми необходимыми аминокислотами, витаминами и не содержать токсичных элементов либо опасных добавок, заключили эксперты.
Почему кошки воруют еду и как проявляют любовь к хозяину
Ранее зоопсихолог Елена Клюсовец ответила на вопросы о поведении кошек.
— Почему кошки воруют еду даже тогда, когда у них достаточно корма?
— Чтобы ответить на вопрос, нужно понимать вводные составляющие. Например, ко мне обращались люди, которые взяли с улицы 3-месячного котенка. У него в миске всегда была еда, но он всё равно воровал. Чаще всего это происходит из-за того, что у таких животных не было сытой жизни. Им всегда нужно было ее добывать. Поэтому в подкорке сохранилась информация о том, что пока корм есть — надо брать. Может быть и такое, что коту дают натуральный корм, но его меньше, чем требуется. Бывает, что у животного есть интерес именно к воровству. Ему скучно, делать нечего, а на столе есть то, чем можно поиграть и вдобавок привлечь внимание хозяина. В каждой семье мы будем видеть разные причины такого поведения.
— У кошек иногда бывают проблемы с лотком. Почему, даже если в нем чистый наполнитель, животные ходят мимо?
— Случаев очень много. Иногда мы начинаем разбираться, и оказывается, например, что лоток чистый, но наполнителя очень мало. Или наполнитель просто не подходит конкретному животному. Тот же силикагелевый — удобный и прекрасно убирает запах, но у некоторых производителей острые края гранул. Тогда котам больно на них наступать. Еще нюанс — если котик ходит рядом с лотком, то это говорит о том, что его устраивает место, но сам лоток или его содержимое — нет. Нужно разбираться с этим. А если кот начинает ходить совсем в другое место — например, на кровать или диван, это другая история. Тут нужно понять, почему мягкая кровать лучше лотка. Это может говорить о проблемах со здоровьем, поэтому стоит обратиться к ветеринару. Особенно если раньше животное постоянно пользовалось лотком, а потом прекратило.
— Как коты проявляют свою любовь и привязанность?
— Начнем с того, что они тоже умеют целоваться. Но делают это необычным способом. Это называется «кошачий поцелуй». Чтобы это увидеть, нужно сделать следующее: смотрите на кота чуть искоса с расстояния в полметра-метр и начинайте медленно моргать. И тогда вы заметите, что он делает то же самое. Это значит, что кошка шлет свой «поцелуй», показывает, что довольна и выражает благодарность. Еще можно получить такой «поцелуй», если говорить кошке приятные слова. Для этого нужно произносить их низким голосом. Она тоже будет щуриться и посылать вам «поцелуйчики».
Еще кошки проявляют любовь, когда трутся о человека, это очень важно для них. Это показатель доверия, ведь животное готово смешивать запах хозяина со своим, становиться единым целым, семьей.
Показателем доверия служит то, что кошка может лежать при человеке на спине животом кверху, так как это одно из самых уязвимых мест у питомца. Ошибка, которую в таких случаях допускают люди, — начинают протягивать свои руки, пытаются жамкать это пузо. Лучше этого не делать, а просто наслаждаться тем, что животное уверено в том, что вы не будете его беспокоить.
Почему коты считают людей глупыми существами, а также ответы на другие вопросы можно прочитать здесь.