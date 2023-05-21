Роскачество назвало худшие корма для кошек: неожиданный список аутсайдеров

Химикаты и антибиотики

В 70% кормов, которые приняли участие в исследовании, обнаружены пестициды. Это дельтаметрин, хлормекват-хлорид, пиримифос-метил и другие опасные примеси.



Пестициды могли попасть в корм из растительного сырья (круп, сухих овощей и других растительных компонентов). Химикаты также могли применяться как при выращивании, так и при хранении готовой продукции для защиты от насекомых. При этом допустимое количество пестицидов в корме для кошек не нормируется на законодательном уровне.

Помимо того, в восьми торговых марках эксперты нашли микотоксин фумонизин В1. Как показали анализы, на общую токсичность корма это не повлияло, однако присваивать высокие баллы такому продукту точно нельзя.

