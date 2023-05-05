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В вольер манула залетела синица — показываем на видео, что произошло дальше

Никто из животных не пострадал!

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Манулу не понравился гость

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В вольер манула в Новосибирском зоопарке пожаловал нежданный гость — залетела синица. Дикий кот сразу устроил на нее охоту.

Забавный инцидент попал на видео постоянного посетителя зоопарка Сергея Ильтякова. На нем манул внимательно следит за добычей, пытается сделаться незаметным и грозно шипит.

Но в итоге птица улетела, оставив хищника ни с чем.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Манулы радуются теплым денькам — активно умываются, зевают, а также продолжают забавно ставить лапки на хвост.

Сколько пальцев может откусить манул и зачем он ставит лапки на хвост, мы объясняли на прошлой неделе в Международный день манула.

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