В вольер манула залетела синица — показываем на видео, что произошло дальше

В вольер манула в Новосибирском зоопарке пожаловал нежданный гость — залетела синица. Дикий кот сразу устроил на нее охоту.
Забавный инцидент попал на видео постоянного посетителя зоопарка Сергея Ильтякова. На нем манул внимательно следит за добычей, пытается сделаться незаметным и грозно шипит.
Но в итоге птица улетела, оставив хищника ни с чем.
Манулы радуются теплым денькам — активно умываются, зевают, а также продолжают забавно ставить лапки на хвост.
Сколько пальцев может откусить манул и зачем он ставит лапки на хвост, мы объясняли на прошлой неделе в Международный день манула.