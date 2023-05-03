19-летняя девушка забралась на дерево за котом в Новосибирске и не смогла слезть

— Кот находился на самом верху дерева на тонких ветках, куда добраться спасателям не представлялось возможным. Спасатели успокоили жителей, объяснив им, что коты и кошки прекрасно умеют самостоятельно спускаться вниз по веткам и чем меньше на них обращают внимание, тем лучше, так как животные часто боятся людей и убегают от своих спасителей, — рассказали в МАСС.

