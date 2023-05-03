19-летняя девушка забралась на дерево за котом в Новосибирске и не смогла слезть

Вечером 2 мая в Советском районе 19-летняя девушка залезла на дерево, чтобы снять кота, и не смогла спуститься. Ей понадобилась помощь спасателей.
Вызов поступил спасателям в 19:18 с Барьерной. Спасатели с помощью раздвижной лестницы помогли девушке спуститься на землю, а вот кота достать не смогли.
— Кот находился на самом верху дерева на тонких ветках, куда добраться спасателям не представлялось возможным. Спасатели успокоили жителей, объяснив им, что коты и кошки прекрасно умеют самостоятельно спускаться вниз по веткам и чем меньше на них обращают внимание, тем лучше, так как животные часто боятся людей и убегают от своих спасителей, — рассказали в МАСС.
Хозяйка животного не пострадала.
В апреле в районе «Европейского берега» спасли собаку, которая провалилась под лед.