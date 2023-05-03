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19-летняя девушка забралась на дерево за котом в Новосибирске и не смогла слезть

Девушка хотела спасти кота, но ей самой потребовалась помощь

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Кот остался на ветках

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Вечером 2 мая в Советском районе 19-летняя девушка залезла на дерево, чтобы снять кота, и не смогла спуститься. Ей понадобилась помощь спасателей.

Вызов поступил спасателям в 19:18 с Барьерной. Спасатели с помощью раздвижной лестницы помогли девушке спуститься на землю, а вот кота достать не смогли.

— Кот находился на самом верху дерева на тонких ветках, куда добраться спасателям не представлялось возможным. Спасатели успокоили жителей, объяснив им, что коты и кошки прекрасно умеют самостоятельно спускаться вниз по веткам и чем меньше на них обращают внимание, тем лучше, так как животные часто боятся людей и убегают от своих спасителей, — рассказали в МАСС.

Хозяйка животного не пострадала.

В апреле в районе «Европейского берега» спасли собаку, которая провалилась под лед.

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